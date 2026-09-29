Avertissement amer pour Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli a revu en nette baisse sa prévision de croissance organique pour 2026, désormais attendue entre 0% et 2%, contre une fourchette de 4% à 6% auparavant. Le chocolatier maintient en revanche son objectif d'amélioration de la marge EBIT de 20 à 40 points de base par rapport à 2025.

Le groupe explique cette révision par la faiblesse de la confiance des consommateurs et leur sensibilité accrue aux prix, qui ont entraîné des commandes inférieures aux attentes en Allemagne, en Suisse et en Autriche, notamment pour les activités saisonnières. La vague de chaleur exceptionnelle en Europe a également pesé sur les ventes. Lindt & Sprüngli souligne toutefois la solidité de ses performances en Amérique du Nord et en Asie.

Alors que les prix du cacao se sont détendus après leurs sommets historiques, le groupe s'attend à une normalisation progressive des pressions sur les coûts. Il vise un retour à une croissance positive des volumes en 2027, grâce à une stratégie tarifaire ajustée, à des investissements accrus dans les marques, aux innovations et aux économies de coûts.

Lindt & Sprüngli confirme enfin ses objectifs à moyen et long terme à partir de 2028, soit une croissance organique annuelle de 6% à 8% et une amélioration de la marge EBIT de 20 à 40 points de base par an.