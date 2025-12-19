AVENTADOR (ex ALGREEN) : Liquidation Judiciaire Simplifiée d'Aventador et Lancement d'un Appel en Référé

Liquidation judiciaire simplifiée d'Aventador

et lancement d'un appel en référé

Paris, le 19 décembre 2025, à 12 :00

AVENTADOR (Euronext Growth Paris – ALAVE – ISIN FR001400IV58), société de portefeuille cotée sur le marché Euronext Growth, informe le public que le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 3 décembre 2025, décidé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la Société en procédure de liquidation judiciaire.

La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître Desprat, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

À la suite de cette décision, la Société a interjeté appel devant la Cour d'appel de Lyon.

Pour rappel, AVENTADOR, anciennement dénommée ALGREEN, a été constituée par Monsieur Patrick MARCHE et regroupait plusieurs participations, notamment dans les sociétés ‘Les Toques Blanches du Monde' ‘Naka' et ‘Uni Fish Food', ultérieurement placées en liquidation judiciaire.

Dans ce contexte, une nouvelle équipe dirigeante a été constituée pour présenter un projet et relancer l'activité d'AVENTADOR. Il a été procédé à un plan d'assainissement drastique.

Malgré ces mesures, le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a retenu l'existence de difficultés significatives et l'importance du passif, au titre, notamment, des engagements financiers contractés antérieurement, pour justifier la liquidation judiciaire de la Société.

La direction d'AVENTADOR est donc très surprise et déçue de cette décision, d'autant que la Société ne compte aucun salarié, n'a généré aucun passif pendant la période d'observation, laquelle a été intégralement financée par des apports de trésorerie de 170 000 euros (cf. communiqué du 26 septembre 2025).

Par ailleurs, un projet de rapprochement est actuellement examiné par Euronext, qui s'appuie sur des engagements de financement en capital de 1 250 000 euros, confirmés par les établissements bancaires dépositaires des fonds.

Il est également rappelé que, lors de l'audience, le ministère public a sollicité la prolongation de la période d'observation afin de permettre la poursuite de ce projet.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président, a exprimé sa déception face à la décision rendue et a rappelé l'engagement de la direction à défendre les intérêts de la Société et de ses très nombreux actionnaires dans le cadre de la procédure d'appel.

À propos de AVENTADOR

AVENTADOR est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

