AVENIR TELECOM : Résultats semestriels 2025-2026 : débuts encourageants de la diversification de l'offre du Groupe

Marseille, le 19 novembre 2025. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de produits électroniques (téléphonie mobile, informatique, outillage et matériel électrique) commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats semestriels 2025-2026 (période du 1 er avril 2025 au 30 septembre 2025) arrêtés ce jour par le Conseil d'administration [1] .

Premiers revenus issus des nouveaux territoires de conquête

(en millions d'euros) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Chiffre d'affaires 5,1 4,8 Dont Téléphonie et accessoires 5,1 4,0 Dont Informatique, outillage et matériel électrique - 0,8

Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats annuels 2024-2025, Avenir Telecom a finalisé avec succès le long processus d'élargissement de sa gamme sur de nouveaux territoires de conquête (domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques). Après la signature de l'accord avec Energizer en février 2024 pour l'extension du contrat de licence, il aura fallu près de 15 mois à la Société pour réaliser les étapes exigeantes du cahier des spécifications techniques, d'homologation des usines partenaires, de production et de qualification des produits.

Ce long processus a abouti à la commercialisation progressive des premières gammes de produits informatiques au cours de l'été 2025 avec des débuts encourageants, notamment dans le domaine des PC portables. Pour rappel, les premières références (EnergyBook 17 et 15 pouces) se sont classées dans le Top100 des produits les plus vendus durant les Prime Days (dont 1 dans le Top 30) sur les sites d'Amazon en Europe.

S'il est encore trop tôt pour mesurer le plein potentiel de ces nouveaux marchés et la vitesse de pénétration (notamment en raison des contraintes d'approvisionnement), Avenir Telecom démontre la pertinence de ces choix stratégiques avec un chiffre d'affaires généré par ces nouvelles offres de 0,8 million d'euros au cours du 1 er semestre 2025-2026. Ces revenus additionnels ont compensé une large part du recul des ventes du segment Téléphonie qui continue de souffrir une pression forte sur les prix. Ainsi, le chiffre d'affaires semestriel consolidé ressort à 4,8 millions d'euros, contre 5,1 millions un an plus tôt, dont d'ores et déjà 16% issu des nouveaux produits.

Réduction des charges opérationnelles et des pertes semestrielles

(en millions d'euros) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Chiffre d'affaires 5,1 4,8 Résultat opérationnel avant coûts centraux 0,5 0,3 Résultat opérationnel (2,8) (2,1) Charges financières nettes (0,3) (0,4) Résultat net des activités poursuivies (3,1) (2,5) Résultat des activités non poursuivies 0,0 (0,2) Résultat net (3,1) (2,7)

Afin de s'adapter à ce contexte difficile et à préserver des marges de manœuvres financières au service de son ambition de rebond, Avenir Telecom a opéré un contrôle strict de ses coûts de fonctionnement (baisse de 0,4 million des charges commerciale et de 0,3 million des charges administratives) via notamment une diminution de ses effectifs (49 collaborateurs à fin septembre 2025 contre 56 un an plus tôt). Le résultat opérationnel (-2,1 millions contre -2,8 millions au 1 er semestre de l'exercice précédent) et le résultat net (-2,7 millions d'euros contre -3,1 millions) ressortent ainsi en légère amélioration malgré le recul conjoncturel d'activité.

Trésorerie disponible au service de la relance commerciale

(en millions d'euros) 31/03/2025 30/09/2025 Capitaux propres 3,6 0,9 Dettes financières à plus d'1 an 1,7 1,2 Dettes financières à moins d'1 an 0,5 0,4 Trésorerie 13,3 9,6

Au cours du 1 er semestre, Avenir Telecom a engagé une partie de ses ressources financières au service de son plan d'expansion commerciale, notamment via les commandes passées auprès des fournisseurs de nouveaux produits et l'ouverture de nouveaux comptes clients, notamment des distributeurs en Europe. Cette politique volontariste a été rendue possible par une situation de trésorerie solide (13,3 millions d'euros à fin mars 2025) et une diminution du niveau de stocks (-1,1 million d'euros).

A fin septembre 2025, la situation financière de la Société reste saine, avec une trésorerie de 9,6 millions d'euros pour une dette financière de 1,6 million (dont 0,4 million à court terme) et des fonds propres de 0,9 million.

En intégrant les dettes locatives (1,6 million) et le passif judiciaire (12,6 millions dont 1,1 million à moins d'1 an) dont la 7 ème annuité vient d'être honorée en octobre, Avenir Telecom considère pouvoir couvrir ses besoins de liquidité estimés sur les 12 prochains mois.

Priorité au rebond commercial

Pour les prochains mois, Avenir Telecom se focalise sur son objectif prioritaire de relance commerciale autour de sa gamme étendue de produits et de ses nouveaux canaux de distribution (e-commerce et réseaux de distribution physique). De nouveaux talents rejoignent actuellement la Société pour étoffer la force de vente et les stocks sont en reconstitution afin de répondre à la demande dans cette période cruciale qui s'ouvre avec le « black Friday » et se poursuivra jusqu'au achats de Noël.

Dans ce contexte, Avenir Telecom est fier d'avoir été sélectionné comme Partenaire Privilégié par le l'opérateur MTN Group pour la fourniture d'appareils connectés de haute qualité et abordables sous la marque Energizer® . Ce référencement témoigne de la pertinence de l'offre développée par le Groupe.

