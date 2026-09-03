AVANT-PREMIÈRE-Zscaler en hausse avant la publication de ses résultats ; la demande en matière de cybersécurité au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Zscaler ZS.O progressent de 2,5% à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels, les investisseurs guettant les signes d'une forte demande en matière de cybersécurité

** Selon les données compilées par LSEG, la société spécialisée dans la cybersécurité devrait afficher une hausse de 22% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 877,4 millions de dollars, et un BPA ajusté de 1,09 dollar, contre 89 cents il y a un an

** Son concurrent CrowdStrike CRWD.O a récemment dépassé les estimations et relevé ses prévisions annuelles, invoquant une forte demande

** Le titre a chuté d’environ 21% depuis le début de l’année, sous-performant la hausse de 14% du Nasdaq .IXIC

** Le titre se situe à environ 47% en dessous de son plus haut historique de clôture, à 336,27 $, atteint le 3 novembre 2025

** ZS se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 36, bien en deçà de sa moyenne sur cinq ans de 113, selon LSEG