AVANT-PREMIÈRE : Walmart devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats attendus jeudi

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19 août - ** L'action Walmart Inc WMT.O progresse de 0,4% à 115,69 dollars mercredi; le géant de la grande distribution devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action (BPA) dans ses résultats trimestriels, attendus jeudi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, la société devrait afficher au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 186,77 milliards de dollars, contre 177,40 milliards de dollars au même trimestre de l’année précédente, et un BPA ajusté de 0,74 dollar, contre 0,68 dollar un an plus tôt

** Les investisseurs devraient se concentrer sur les dépenses de consommation et la croissance de son activité publicitaire à forte marge ** En mai, la société a maintenu des prévisions annuelles prudentes, invoquant la pression exercée sur les dépenses de consommation aux États-Unis par la hausse des coûts du carburant ** En juillet, Walmart a déclaré qu’il allait baisser les prix de nombreux produits phares des barbecues estivaux, notamment la viande, les chips et les sodas, à la suite d’une publication du président Donald Trump sur Truth Social affirmant que le distributeur agissait ainsi à la demande de son administration

** Les investisseurs sont également impatients d’en savoir plus sur Walmart Connect, la branche publicitaire de l’entreprise

** Le sentiment à Wall Street est optimiste, avec 39 recommandations "d’achat" contre cinq recommandations "de conservation" et aucune recommandation "de vente" sur le titre, selon LSEG

** Depuis le début de l’année, l’action WMT affiche une hausse d’environ 4% contre un gain d’environ 11% pour l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI sur la même période