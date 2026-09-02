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AVANT-PREMIÈRE : Snowflake recule avant la publication de ses résultats, l’adoption de l’IA au centre de l’attention
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 18:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de la société de cloud computing Snowflake SNOW.N a reculé de 4,4 % mercredi, à 305,83 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture du marché, les investisseurs surveillant la poursuite de la dynamique des revenus liés à l'IA

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse d'environ 29 % en glissement annuel pour atteindre 1,48 milliard de dollars, avec un BPA ajusté de 0,45 dollar, contre 0,35 dollar il y a un an

** Le 28 mai, l’action SNOW a bondi d’environ 36 % après que la société a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires lié aux produits et signé un contrat de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O , dans un contexte de forte adoption de l’IA par les entreprises

** Rosenblatt, qui attribue une recommandation “Acheter” au titre, a relevé mardi son objectif de cours de 285 $ à 345 $

** “Nous continuons de considérer que Snowflake dispose d’un potentiel de croissance significatif à moyen terme, porté par la migration continue des entrepôts de données vers la plateforme Snowflake et l’utilisation des nouvelles capacités d’IA de son agent de codage natif aux données, CoCo”, a écrit Rosenblatt dans une note adressée à ses clients

** Malgré ce recul, le titre affiche une hausse d’environ 40 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P a reculé de près de 3 % en 2026

** Sur les 52 courtiers couvrant SNOW, les recommandations se répartissent comme suit: 46 “achat fort” ou “achat”, 5 “conserver” et 1 “vendre”; le cours cible médian s'établit à 331 dollars, contre 300 dollars il y a un mois

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 18:18:05.

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