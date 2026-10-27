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AVANT-PREMIÈRE : Les investisseurs attendent les détails sur les livraisons dans les résultats de Boeing attendus mardi
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 10:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article « BUZZ » de lundi, sans modification du texte)

27 octobre - ** L'action Boeing BA.N a progressé de 0,3 % à 188,95 dollars lundi; les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives de livraisons du groupe aérospatial dans ses résultats trimestriels attendus mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, la société devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2 % à 23,84 milliards de dollars, contre 23,27 milliards il y a un an, ainsi qu'une perte ajustée de 0,21 dollar par action, contre une perte de 7,47 dollars par action l'année dernière

** Reuters a rapporté vendredi, en citant des employés de Boeing et des documents judiciaires , que le litige opposant BA à un petit fournisseur basé en Floride avait interrompu la production de son 777-cargo pendant près de deux mois et perturbé la production du 767

** La FAA a certifié le 20 octobre le 737 MAX 10, la plus grande version de son avion le plus vendu, ouvrant ainsi la voie à des livraisons essentielles au redressement financier de la société

** Au trimestre précédent, la société a annoncé une perte plus importante que prévu en raison des coûts liés aux programmes, mais a généré un flux de trésorerie disponible positif grâce à l’accélération de la production du 737

** Les actions de BA ont chuté de 13 % depuis le début de l'année, sous-performant ainsi le Dow .DJI , qui a enregistré une hausse d'environ 9 % sur cette période

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