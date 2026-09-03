AVANT-PREMIÈRE-Guidewire en hausse avant la publication de ses résultats ; l'accent est mis sur la croissance du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Guidewire Software GWRE.N progressent de 4 % à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels, les investisseurs étant attentifs à la poursuite de la dynamique de sa plateforme cloud et à l'adoption de l'IA

** Les analystes s'attendent à ce que le fournisseur de logiciels d'assurance annonce une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 402,2 millions de dollars, et un BPA ajusté de 94 cents contre 84 cents il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** En juin, la société avait dépassé les estimations du troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026, tablant sur un chiffre d'affaires du quatrième trimestre compris entre 396 millions et 406 millions de dollars

** Le titre est pratiquement inchangé depuis le début de l'année, contre une hausse de 13 % pour le S&P 500 .SPX

** Le titre GWRE se situe à environ 26 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 271,65 dollars, atteint le 5 septembre 2025