 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AVANT-PREMIÈRE-Guidewire en hausse avant la publication de ses résultats ; l'accent est mis sur la croissance du cloud
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 19:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Guidewire Software GWRE.N progressent de 4 % à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels, les investisseurs étant attentifs à la poursuite de la dynamique de sa plateforme cloud et à l'adoption de l'IA

** Les analystes s'attendent à ce que le fournisseur de logiciels d'assurance annonce une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 402,2 millions de dollars, et un BPA ajusté de 94 cents contre 84 cents il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** En juin, la société avait dépassé les estimations du troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026, tablant sur un chiffre d'affaires du quatrième trimestre compris entre 396 millions et 406 millions de dollars

** Le titre est pratiquement inchangé depuis le début de l'année, contre une hausse de 13 % pour le S&P 500 .SPX

** Le titre GWRE se situe à environ 26 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 271,65 dollars, atteint le 5 septembre 2025

Valeurs associées

GUIDEWIRE SOFTWA
202,320 USD NYSE +4,92%
S&P 500 INDEX
7 753,66 Pts CBOE +1,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
Pétrole Brent
95,51 +0,14%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank