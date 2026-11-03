AVANT-PREMIÈRE : Amgen recule avant la publication de ses résultats du troisième trimestre

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3 novembre - ** L'action Amgen Inc AMGN.O recule de 0,5% à 463,33 dollars dans l'attente de la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue après la clôture de la Bourse, l'attention se portant sur les ventes de ses principaux médicaments en croissance et sur les dernières informations concernant son portefeuille de produits en développement

** Selon LSEG, la société de biotechnologie devrait annoncer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 5% à 10,07 milliards de dollars et un BPA ajusté de 5,79 dollars, contre 5,64 dollars il y a un an

** AMGN a atteint ou dépassé ses prévisions de BPA pendant au moins huit trimestres consécutifs, le dernier résultat en deçà des attentes concernant le chiffre d’affaires remontant au troisième trimestre 2024

** Les investisseurs seront attentifs aux dernières informations concernant son médicament expérimental contre l’obésité, MariTide, ainsi qu’à la dynamique des ventes de son médicament anticancéreux Imdelltra, qui a récemment fait l’objet de résultats d’essais cliniques très encourageants

** Sur les 36 analystes couvrant AMGN, la répartition des recommandations est la suivante: 13 avis “achat fort” ou “achat”, 19 avis “conserver” et 4 avis “vendre” ou “vente forte”

** L'objectif de cours médian, fixé à 407,50 dollars, est en hausse par rapport aux 400 dollars d'il y a un mois et aux 360 dollars du 3 août

** L'action AMGN affiche une hausse d'environ 42% depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 8% pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Les options sur AMGN laissent entrevoir une variation de 4,3% du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi, selon les données du service d’analyse des options Mercury Alerts