AVANT-PREMIÈRE : Adobe recule, les yeux rivés sur le nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Jeudi, l'action Adobe ADBE.O a reculé de 1,8 % à 250,25 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés après la clôture, les investisseurs étant impatients de découvrir la stratégie du nouveau directeur général dans un contexte de concurrence croissante dans le domaine de l'IA

** Selon LSEG, l'éditeur de logiciels devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12 % à 6,70 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6,09 dollars, contre 5,31 dollars il y a un an

** ADBE a dépassé les estimations tant en chiffre d’affaires qu’en résultat net pendant au moins huit trimestres consécutifs

** Ce rapport est le premier sous la direction du nouveau directeur général Anil Chakravarthy, nommé la semaine dernière alors que l’entreprise voit sa position dominante menacée par ses concurrents dans le domaine de l’IA

** Shantanu Narayen, directeur général de longue date, devient président exécutif

** En juin, ADBE a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à l’adoption massive des outils d’IA, mais a également annoncé le départ de son directeur financier

** M. Chakravarthy prend les rênes alors qu’Adobe est confronté à la concurrence de nouveaux rivaux spécialisés dans l’IA qui menacent sa position dominante sur le marché des logiciels de conception; M. Narayen a occupé le poste de directeur général pendant plus de 18 ans

** L'action ADBE affiche une baisse de 29 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 22 % de l'indice du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT et une baisse de 3 % de l'indice des logiciels et services du S&P 500 .SPLRCIS

** Depuis l'annonce du nouveau directeur général, l'action ADBE a reculé d'environ 12 %, contre une baisse d'environ 3 % de l'indice technologique et d'environ 4 % de l'indice des logiciels et services

** Sur les 39 analystes qui couvrent ADBE, la répartition des recommandations est la suivante: 13 avis "achat fort" ou "achat", 21 avis "conserver" et 5 avis "vendre"

** L'objectif de cours médian, fixé à 260 dollars, est en hausse par rapport aux 250 dollars d'il y a un mois

** L'action ADBE est en passe de clôturer sous sa moyenne mobile à 50 jours pour la première fois depuis le 24 juillet

** Le titre s'échangeait récemment à un PER prévisionnel de 9, ce qui représente une forte décote par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 24