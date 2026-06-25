 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avant l'ouverture : le secteur technologique tire l'Europe vers le haut, nouvelle vague de fusions-acquisitions
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réédition sous un nouveau numéro USN, aucun changement dans le texte)

25 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

AVANT L'OUVERTURE: LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE TIRE L'EUROPE VERS LE HAUT, NOUVELLES FUSIONS-ACQUISITIONS

Les actions européennes devraient connaître un démarrage stable ce jeudi, le signal positif envoyé par Micron MU.O ravivant la confiance dans le secteur mondial de l’IA après la vague de ventes de cette semaine.

Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 .STOXX50E progressent de 0,3 %, tandis que ceux du Nasdaq gagnent 2 %, portés par les perspectives optimistes du fabricant américain de puces mémoire ainsi que par les anticipations positives concernant Qualcomm QCOM.O .

Les actions de Micron, cotées à Francfort, ont bondi de 18 %, entraînant dans leur sillage le secteur des semi-conducteurs en Asie et en Europe.

ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , Aixtron AIXGn.DE et ASM International ASMI.AS devraient tous ouvrir en forte hausse, constituant ainsi le principal soutien des indices de référence.

Le contexte macroéconomique général est également favorable, les cours du pétrole revenant vers leurs niveaux d’avant le conflit, les flux traversant le détroit d’Ormuz se normalisant grâce aux progrès réalisés dans le cadre d’un accord entre les États-Unis et l’Iran.

Les fusions-acquisitions constituent un autre thème d’actualité.

EasyJet EZJ.L progresse après avoir rejeté une nouvelle proposition de rachat de Castlelake, tandis qu’Advanced Medical Solutions AMSU.L a accepté d’être rachetée par HB Fuller dans le cadre d’une opération de 659 millions de livres sterling.

OCI OCI.AS progresse grâce à une offre publique d’achat entièrement en numéraire, et les valeurs des médias sont sous les feux de l’actualité après l’annonce selon laquelle Sky aurait trouvé un accord pour racheter la division de diffusion et de streaming d’ITV ITV.L .

Du côté des baisses, H&M HMb.ST devrait reculer après avoir publié des résultats décevants, tandis que la baisse des cours du pétrole pèse sur les grands groupes énergétiques et les sociétés minières, des titres tels que Glencore GLEN.L étant sous pression.

(Danilo Masoni)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS: MICRON REMET LA BARRE AU HAUT CLIQUEZ ICI

Valeurs associées

ADVANCED MED SOL
278,250 GBX LSE +15,94%
AIXTRON
54,440 EUR XETRA +2,06%
ASM INT
1 023,5000 EUR Euronext Amsterdam +5,60%
ASML HLDG
1 617,2000 EUR Euronext Amsterdam +4,08%
EASYJET
579,400 GBX LSE +7,38%
EURO STOXX 50
6 257,50 Pts DJ STOXX +0,69%
FTSE 100
10 491,37 Pts FTSE Indices +0,28%
GLENCORE
518,700 GBX LSE -0,58%
H B FULLER CO
64,660 USD NYSE +2,49%
HENNES&MAURITZ -B-
14,825 EUR Tradegate -3,17%
HENNES&MAURITZ -B-
15,050 EUR XETRA -2,05%
HENNES&MAURITZ -B-
164,200 SEK LSE Intl -2,52%
INFINEON TECHNOLOGIES
83,870 EUR XETRA +5,42%
ITV
81,900 GBX LSE +2,50%
MICRON TECHNOLOGY
1 048,5100 USD NASDAQ -0,31%
OCI
4,0180 EUR Euronext Amsterdam +6,92%
QUALCOMM
197,4100 USD NASDAQ -3,29%
STOXX Europe 600
638,88 Pts DJ STOXX +0,59%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,1 -1,88%
Pétrole Brent
72,77 -0,51%
CAC 40
8 427,37 +0,50%
SOITEC
115,9 +8,01%
TOTALENERGIES
68,86 -0,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank