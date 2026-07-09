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Avant l'ouverture : le secteur technologique tire l'Europe vers le haut alors que le prix du pétrole recule
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

9 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

AVANT L'OUVERTURE: LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE TIRE L'EUROPE VERS LE HAUT ALORS QUE LE PÉTROLE RECULE

Les actions européennes devraient ouvrir en hausse ce jeudi, alors que les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs rebondissent timidement et que le Brent recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis trois semaines, même si les inquiétudes concernant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz persistent après de nouvelles frappes liées à l’Iran.

Les contrats à terme sur l'EuroSTOXX50 .STOXX50E et le DAX

.GDAXI progressent d'environ 1 %, tandis que ceux sur le FTSE

.FTSE , fortement exposé aux matières premières, gagnent 0,4 %. Le secteur technologique devrait apporter une grande partie du soutien en début de séance, les contrats à terme américains se remettant de leurs plus bas niveaux de mercredi.

Les semi-conducteurs restent sous les feux de la rampe après des informations selon lesquelles la Chine pourrait autoriser les entreprises nationales d’IA à accéder de manière limitée aux puces H200 de Nvidia NVDA.O .

ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et STMicroelectronics

STMPA.PA affichent une hausse d’environ 2 % avant l’ouverture du marché au comptant, les investisseurs inversant en partie la récente vague de ventes qui a touché le secteur. Ailleurs, l’activité a été marquée par les opérations des courtiers et la publication des résultats.

Le groupe néerlandais de services d’information et de logiciels Wolters Kluwer WLSNc.AS , qui a subi des pressions cette année en raison des craintes d’une perturbation potentielle de son activité par l’IA, bondit de près de 4 % après que JPMorgan a relevé la note du titre à « surpondérer ».

L'assureur nordique non-vie Sampo SAMPO.HE devrait également progresser après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation à « acheter ».

Le fabricant allemand d'éoliennes Nordex NDXG.DE progresse d'environ 3 % après avoir annoncé un carnet de commandes de 3,1 GW au deuxième trimestre, ce qui confirme la solidité de la demande dans le secteur éolien.

Schott Pharma 1SXP.DE progresse d’environ 10 % après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, suite à des chiffres trimestriels préliminaires supérieurs aux attentes.

(Danilo Masoni)

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