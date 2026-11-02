Avant de savoir si le Congrès sera rouge ou bleu, Wall Street choisit déjà le vert

Outre-Atlantique, les indices débutent la semaine (et le mois de novembre) du bon pied. A la veille des élections de mi-mandat qui permettront de savoir qui des Démocrates ou des Républicains s'empareront ou non du Congrès, les investisseurs font le choix d'accélérer. Le Nasdaq mène la danse ( 1,1%) devant le Dow Jones ( 1%) et le S&P 500 ( 0,7%), sur fond de net repli des cours du pétrole.

Les cours de l'or noir débutent la séance en net repli, avec un baril de WTI en baisse de 4,7%, autour de 97,5 USD, alors que les marchés semblent avoir été rassurés par des pourparlers entre l'Iran et le Qatar qui se sont tenus à Doha.

Téhéran a indiqué que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir sous deux jours, à condition que Washington accède à ses exigences concernant les sanctions et le blocus naval.

Selon Reuters, le président iranien Pezeshkian a fait savoir que le Guide suprême avait accordé "certains pouvoirs" au gouvernement concernant les pourparlers de paix. "Nous tenterons de résoudre le problème par le dialogue", a-t-il indiqué.

"Nous avons déjà vu ce type d'informations par le passé ; à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, nous restons donc particulièrement prudents, d'autant qu'un risque de reprise des actions militaires subsiste par la suite", note Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

"Une réouverture effective entraînerait indéniablement une baisse des cours du Brent, mais le rétablissement des flux physiques prendrait du temps. Pour l'heure, ce repli semble davantage lié à des annonces géopolitiques qu'à un changement fondamental dans l'équilibre du marché pétrolier", ajoute l'expert.

Par ailleurs, l'OPEP a maintenu inchangés ses objectifs de production pour le mois de décembre, pour le troisième mois consécutif, conformément aux attentes générales, en conservant un objectif global d'environ 31 millions de barils par jour (mb/j).

Les élections américaines, autre rendez-vous majeur

Au-delà des développements géopolitiques au Moyen-Orient, l'attention des investisseurs se porte également sur la politique américaine. Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis permettront de renouveler les 435 membres de la Chambre des représentants et 35 des 100 sénateurs.

"La réaction initiale des marchés reflétera surtout l'écart entre résultats et attentes. Elle pourra être corrigée lorsque les investisseurs mesureront les majorités et les politiques réellement envisageables", estime Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni.

Dans ce contexte d'incertitude politique et géopolitique, les valeurs technologiques continuent d'évoluer en ordre dispersé à Wall Street. Après plusieurs séances de forte volatilité, le secteur des semi-conducteurs se cherche une direction : Nvidia et Qualcomm progressent respectivement de 2% et 2,7%, tandis qu'Intel cède 2,6% et Micron 0,6%.

A noter qu'Amazon progresse aussi de 4,7%, signant la plus forte hausse des "Mag 7" devant Tesla ( 2,2%).

Marriott, Estée Lauder et Marvell animent la cote

En parallèle, plusieurs annonces alimentent les mouvements sur les valeurs états-uniennes. Marriott International ( 4,2%) a dévoilé un résultat net ajusté en hausse de 17,2% au titre du troisième trimestre, à 790 millions de dollars, laissant apparaître un BPA de 3,02 USD, en hausse de 22,3%.

De son côté, Estée Lauder (-0,8%) a dégagé un BPA ajusté de 0,72 USD, contre 0,32 USD un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 4,8 points, à 12,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 7%, à 3 715 MUSD (dont une hausse organique de 6%).

Sur le terrain des fusions-acquisitions, Marvell Technology (-5,5%) annonce la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Lumentum, fournisseur de produits optiques et photoniques. Cette opération, entièrement rémunérée en actions, valorise implicitement la société acquise à 115 MdsUSD en valeur d'entreprise.

Enfin, dans le secteur automobile, après trois hausses consécutives, pour un gain cumulé de 6,74%, le titre Ford progresse encore de 2,3%, soutenu par une note de Citigroup qui revient sur la publication du géant américain de l'automobile en milieu de semaine dernière, ainsi que sur sa diversification dans le stockage d'énergie.