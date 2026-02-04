 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AvalonBay prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce aux nouvelles unités et aux gains comparables
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier américaine AvalonBay Communities AVB.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le soutien des appartements nouvellement achevés et la croissance modeste des revenus comparables ayant permis de compenser la hausse des coûts d'exploitation.

La société s'attend à ce que le bénéfice de 2026 soit compris entre 6,33 et 6,83 dollars par action, contre 5,25 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les propriétés d'AvalonBay en Nouvelle-Angleterre, en Floride, à New York et à Washington, D.C. - où l'offre excédentaire de logements locatifs a été moins importante - continuent de faire l'objet d'une forte demande et d'une croissance régulière des loyers.

Elle s'attend à ce que les fonds provenant des opérations, un indicateur clé de la rentabilité suivi de près par les investisseurs, se situent dans une fourchette de 10,80 à 11,30 dollars par action pour 2026. Les analystes s'attendent à ce que la société affiche des fonds d'exploitation de 11,60 dollars par action pour 2026.

La société s'attend également à ce que le FFO du premier trimestre se situe entre 2,69 et 2,79 dollars par action, ce qui est inférieur aux estimations de 2,89 dollars.

Elle a déclaré un FFO de base de 2,85 $ par action au quatrième trimestre, contre 2,80 $ un an plus tôt.

Les revenus résidentiels comparables ont augmenté de 1,8% au quatrième trimestre.

La société a déclaré un bénéfice par action de 1,17 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 1,98 $ l'année précédente.

Les actions de la société ont baissé de 2 % sur le marché secondaire.

Valeurs associées

AVLONBY COM REIT
177,890 USD NYSE +2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank