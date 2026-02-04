AvalonBay prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce aux nouvelles unités et aux gains comparables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier américaine AvalonBay Communities AVB.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le soutien des appartements nouvellement achevés et la croissance modeste des revenus comparables ayant permis de compenser la hausse des coûts d'exploitation.

La société s'attend à ce que le bénéfice de 2026 soit compris entre 6,33 et 6,83 dollars par action, contre 5,25 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les propriétés d'AvalonBay en Nouvelle-Angleterre, en Floride, à New York et à Washington, D.C. - où l'offre excédentaire de logements locatifs a été moins importante - continuent de faire l'objet d'une forte demande et d'une croissance régulière des loyers.

Elle s'attend à ce que les fonds provenant des opérations, un indicateur clé de la rentabilité suivi de près par les investisseurs, se situent dans une fourchette de 10,80 à 11,30 dollars par action pour 2026. Les analystes s'attendent à ce que la société affiche des fonds d'exploitation de 11,60 dollars par action pour 2026.

La société s'attend également à ce que le FFO du premier trimestre se situe entre 2,69 et 2,79 dollars par action, ce qui est inférieur aux estimations de 2,89 dollars.

Elle a déclaré un FFO de base de 2,85 $ par action au quatrième trimestre, contre 2,80 $ un an plus tôt.

Les revenus résidentiels comparables ont augmenté de 1,8% au quatrième trimestre.

La société a déclaré un bénéfice par action de 1,17 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 1,98 $ l'année précédente.

Les actions de la société ont baissé de 2 % sur le marché secondaire.