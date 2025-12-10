AutoZone en route pour un voyage en dents de scie en raison de la hausse des dépenses liées aux stocks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Le distributeur de pièces automobiles AutoZone AZO.N a publié mardi un bénéfice et des ventes pour le premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street

** Les actions chutent de près de 2,6 % à environ 3 406,7 $

RÉSULTATS FAIBLES AU PREMIER TRIMESTRE ET COÛTS LIÉS AUX TARIFS DOUANIERS

** Mizuho indique que des coûts d'exploitation plus élevés à 10,4 % et une pression de 98 millions de dollars due aux stocks Last-In, First-Out (LIFO) ont entraîné une baisse des marges d'environ 270 points de base et du BPA d'environ 4 %

** Roth MKM indique que les coûts liés aux tarifs douaniers ont fait grimper les prix des produits au 1er trimestre à plus de 5 % et que la société s'attend à ce que l'inflation augmente au cours des trimestres restants de l'exercice 26; elle réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 26 à 148,42 $, contre 152,93 $ auparavant

** UBS indique que les dépenses LIFO ont augmenté en raison des coûts des stocks liés aux tarifs douaniers, ce qui devrait persister pendant plusieurs trimestres

** Truist réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 26/27, les faisant passer de 138,90 $/162,50 $ à 138,60 $/157,65 $, dans un contexte de ralentissement des ventes internationales au 1er trimestre et d'environnement macroéconomique difficile au Mexique. AZO a ouvert 12 établissements au Mexique et 2 au Brésil au cours du trimestre

Courtage Nouveau PT Ancien PT

Mizuho $3,850 $4,050

Roth MKM $4,650 $4,750

UBS $4,325 $4,800

Truist $4,076 $4,499

TD Cowen $4,400 $4,900

Barclays $4,318 $4,510

Wells Fargo $4,500 $4,700

BMO $4,400 $4,600

Jefferies $4,400 $4,750