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AutoZone dépasse les attentes pour son 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 13:40
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AutoZone publie un bénéfice net de 931,6 MUSD au titre de son 4e trimestre 2025-2026 (clos fin août), soit un BPA en progression de 15% à 56,05 USD, alors que les analystes ne l'attendaient en moyenne qu'aux alentours de 54,50 USD.

Le bénéfice d'exploitation du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a augmenté de 10,1% à près de 1,32 MdUSD, sur des revenus en hausse de 5,6% à 6,59 MdsUSD (dont 1,5% à magasins comparables et hors effets de change).

Le groupe basé à Memphis (Tennessee) a vu sa marge brute s'améliorer de plus de 1,8 point à 53,3% du chiffre d'affaires, en grande partie sous l'effet du remboursement des droits de douane, tandis que sa marge opérationnelle a gagné 1 point à 33,4% malgré les initiatives de croissance.

"Malgré un environnement commercial difficile au cours des huit premières semaines de notre trimestre, nous sommes restés déterminés à mettre en oeuvre nos stratégies visant à développer nos activités, tant sur notre marché domestique qu'à l'international", indique son CEO, Phil Daniele.

"D'après les données dont nous disposons, nous avons continué à gagner des parts de marché et nous prévoyons une accélération des ventes dans chacun des trois pays où nous sommes présents au cours du nouvel exercice", affirme en outre le dirigeant.

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