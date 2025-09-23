 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,75
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AutoZone chute après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du distributeur de pièces détachées AutoZone AZO.N chutent de 3 % à 4 000 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice par action de 48,71 $ au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 50,80 $ par action - données compilées par LSEG

** AZO affiche un chiffre d'affaires net de 6,24 milliards de dollars au quatrième trimestre, en ligne avec les estimations de Wall Street

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 28,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AUTOZONE
4 113,430 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank