AutoZone chute après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du distributeur de pièces détachées AutoZone AZO.N chutent de 3 % à 4 000 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice par action de 48,71 $ au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 50,80 $ par action - données compilées par LSEG

** AZO affiche un chiffre d'affaires net de 6,24 milliards de dollars au quatrième trimestre, en ligne avec les estimations de Wall Street

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 28,7 % depuis le début de l'année