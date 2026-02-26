Illustration du logo NVIDIA

La Bourse de New York a ouvert en ‌ordre dispersé jeudi, l'accueil mitigé des investisseurs pour les résultats et les perspectives de Nvidia pesant ​sur le Nasdaq, dans un contexte délicat pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 215,01 points, soit 0,43%, à 49,697.16 points et le Standard & Poor's 500, plus large, grappille ​0,01% à 6.946,87 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,20%, soit 45,83 points, à 23.106,24 points.

Le géant des puces Nvidia, baromètre du secteur de ​l'IA, a anticipé mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux ⁠attentes pour le trimestre en cours, à hauteur de 78 milliards de dollars, mais l'action ‌du groupe recule de 2% lors des premières transactions.

Les investisseurs, habitués aux résultats solides du leader du marché des semi-conducteurs pendant 14 trimestres consécutifs, se montrent légèrement ​déçus par cette publication et par ‌l'absence de rendement pour les actionnaires.

"Les investisseurs se montrent prudents vis-à-vis du ⁠secteur de l'IA et de ses implications pour les deux prochaines années, et même si Nvidia a publié des résultats solides, cela n'a pas suffi à les convaincre de faire grimper le cours de ⁠l'action", constate Jeff Schulze, ‌responsable de la stratégie économique et boursière chez ClearBridge Investments.

La coqueluche de l'IA n'est ⁠pas le seul grand nom du secteur que les investisseurs surveillent ce jeudi. Le fournisseur de ‌logiciels Salesforce avance de 1,25% après la publication de ses résultats, très surveillés dans ⁠un contexte de craintes concernant la vulnérabilité du secteur face à l'irruption de ⁠l'IA.

Outre les résultats, les ‌investisseurs ont appris peu avant l'ouverture que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté moins que prévu, ​à 212.000, un niveau qui suggère que le marché ‌du travail continue à se stabiliser après avoir traversé une mauvaise passe l'année dernière sur fond d'incertitude liée à la politique ​commerciale américaine.

Le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), Stephen Miran, connu pour ses critiques à l'égard d'une politique monétaire qu'il juge trop restrictive, a toutefois déclaré jeudi que la banque centrale devrait réduire son ⁠taux d'intérêt d'un point de pourcentage cette année, invoquant les risques qui pèsent encore sur le marché du travail.

C'est le double des estimations actuelles, les opérateurs s'attendant à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés à court terme, avec deux baisses de 25 points de base chacune en 2026, dont la première n'est pas prévue avant juillet.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Kate Entringer)