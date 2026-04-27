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Automobile: Forvia vend sa division d'aménagements intérieurs à un fonds américain
information fournie par AFP 27/04/2026 à 17:01

'équipementier automobile français Forvia, en difficulté depuis plusieurs années, a annoncé lundi la vente de sa division d'aménagements intérieurs au gestionnaire d'actifs américain Apollo ( AFP / Tobias SCHWARZ )

'équipementier automobile français Forvia, en difficulté depuis plusieurs années, a annoncé lundi la vente de sa division d'aménagements intérieurs au gestionnaire d'actifs américain Apollo ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'équipementier automobile français Forvia, en difficulté depuis plusieurs années, a annoncé lundi la vente de sa division d'aménagements intérieurs (planches de bord, panneaux de porte...) au gestionnaire d'actifs américain Apollo, pour une valorisation de 1,82 milliard d'euros, ce qui devrait lui permettre de réduire sa dette.

La vente concerne "l'ensemble du champ d'activité" de la division d'aménagements intérieurs de Forvia, a précisé Martin Fischer, directeur général du groupe français, lors d'un appel téléphonique avec des journalistes.

"La seule activité" exclue de la vente est Materi'act, filiale qui développe et produit des plastiques durables, a ajouté le dirigeant.

Au total, la division "Intérieurs" de Forvia représente près d'un cinquième du chiffre d'affaires du groupe, soit environ 4,8 milliards d'euros. Elle est répartie sur 59 sites de production et compte 31.000 salariés.

- Pas de nouvelles cessions prévues -

En se séparant de cette activité moins rentable, Forvia devrait accroître sa profitabilité.

Cette cession devrait également permettre au groupe français de réduire sa dette "d'au moins un milliard d'euros", alors que "l'intégralité du produit net" de la vente sera "affectée au remboursement de la dette financière", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Une fois la transaction effectuée, la dette de Forvia sera ramenée à "4,5 milliards" d'euros, selon Olivier Durand, directeur financier du groupe.

Martin Fischer s'est dit très satisfait du montant de la transaction, qui permettra à Forvia de rester en phase avec la réduction de sa dette que le groupe avait projetée "il y a plusieurs mois", et ce malgré la "dégradation" de la "situation du marché" ces derniers mois, notamment "à cause de la crise au Moyen-Orient".

"Pour le moment", Forvia n'a pas "l'intention" de procéder à de nouvelles cessions, a signalé le directeur général.

Avec cette vente, qui doit être soumise aux procédures "d'information ou de consultation" des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires, Forvia souhaite "renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique", a expliqué le groupe dans son communiqué.

La finalisation de l'opération est attendue pour "la fin de l'année", a indiqué Martin Fischer.

- "Idéalement positionné" -

Le gestionnaire d'actifs américain Apollo voit quant à lui dans Forvia Intérieurs "un acteur solidement établi", qui sera "idéalement positionné" pour tirer son épingle du jeu en "accédant au statut de société indépendante, dotée d'une direction, de moyens et de ressources qui lui seront entièrement dédiés".

Dans son propre communiqué, Apollo a mis en avant son "expertise significative dans le secteur automobile", avec, notamment, un portefeuille d'investissements qui comprend, par exemple, l'équipementier automobile américain Tenneco et qui représente au total 28 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Fin 2025, Apollo gérait près de 940 milliards de dollars d'actifs.

Ces derniers mois, Forvia a connu des difficultés, en raison notamment du recul de ses ventes en Chine. Son chiffre d'affaires du premier trimestre a baissé de 6,4%, à 5,13 milliards d'euros.

En perte en 2020, 2021 et 2022, le groupe (ex-Faurecia) n'a enregistré depuis six ans qu'une seule année avec un résultat positif, en 2023, suivi d'une perte de 185 millions en 2024.

Cette année-là, Forvia avait annoncé 10.000 suppressions d'emplois à réaliser en Europe d'ici 2028. En février dernier, 6.400 étaient déjà effectives.

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Automobile / Equipementiers

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1 commentaire

  • 27 avril 18:21

    C’est lamentable de constater une fois de plus que de nombreuses entreprises française vendent aux étranges qui ne font pas partie des 27 pays européens, dans le cac 40 en bourse il ya plus de 60% qui n’appartiennent plus à des européens ??Cette pratique vide les industries européennes au profit des étranges americains ou asiatiques ??

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