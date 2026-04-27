Villeroy de Galhau vous promet un virement ? La Banque de France alerte sur des fraudes utilisant ses dirigeants

Les escrocs usurpent notamment l'identité du gouverneur de la Banque de France, de la secrétaire générale de l'ACPR, ou encore d’autres de leurs dirigeants travaillant notamment dans le secteur des moyens de paiement ou la supervision des institutions financières.

François Villeroy de Galhau, à Davos, le 21 janvier 2026 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

La Banque de France et l'Autorité de régulation alertent lundi 27 avril sur des tentatives de fraude avec usurpation d'identité de leurs dirigeants, pour tromper les victimes sur les réseaux sociaux et les inciter à faire des transactions frauduleuses. "Les fraudeurs peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour créer des deep fakes en usurpant l'image des dirigeants des deux institutions", François Villeroy de Galhau et Emmanuelle Assouan "pour faire passer de faux messages sur les réseaux sociaux et diriger vers des sites frauduleux", mettent en garde la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué.

Ne pas répondre

Les fraudeurs peuvent également appeler leurs victimes ou leur envoyer un courriel, en leur faisant croire qu'elles pourront bénéficier d’un virement important (succession, fonds placés sur un compte d’épargne, etc.) à condition, au préalable, de payer divers frais ou de procéder à des opérations par téléphone.

Les fraudeurs essayent d'usurper l'identité du gouverneur de la Banque de France, de la secrétaire générale de l'ACPR, ou encore d’autres de leurs dirigeants travaillant notamment dans le secteur des moyens de paiement ou des superviseurs d'institutions "pour plus de crédibilité", explique le texte. Face à ces tentatives d'arnaques, "la règle du jeu est simple", soulignent les deux institutions : "jamais un dirigeant de la Banque de France ou de l'ACPR ne recommandera un site ou un produit financier particulier".