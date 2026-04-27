Fin de l'exclusivité entre Microsoft et OpenAI, qui va pouvoir vendre son IA ailleurs

Microsoft et OpenAI ont annoncé lundi la fin de l'exclusivité de distribution dont bénéficiait le premier pour les modèles d'intelligence artificielle (IA) du second, qui va pouvoir vendre son IA directement via d'autres prestataires.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

C'est une nouvelle étape de l'évolution du partenariat entre les deux groupes, qui desserrent progressivement leurs liens, tout en conservant une relation privilégiée.

Microsoft accompagne OpenAI depuis 2016 avec un premier accord portant sur l'octroi de capacités informatiques pour développer ses modèles d'IA.

Par la suite, le groupe de Redmond (Etat du Washington) a régulièrement investi au capital du créateur de ChatGPT, pour un total supérieur à 13 milliards de dollars.

Depuis l'an dernier, les contours de leur collaboration ont sensiblement évolué, sous l'effet de la croissance effrénée d'OpenAI ainsi que des velléités de Microsoft de développer ses propres modèles d'IA.

En octobre, il a été acté que chacun pouvait travailler à l'élaboration de modèles avec d'autres acteurs de l'IA. Microsoft a aussi accepté de sortir du périmètre les futurs appareils connectés que met au point OpenAI.

Lundi, les deux groupes ont indiqué que si Microsoft et sa plateforme d'informatique à distance (cloud) Azure seraient les premiers à bénéficier d'un nouveau modèle d'OpenAI, ce dernier pourrait ensuite le proposer à tout autre client.

Autre nouveauté, Microsoft ne reversera plus de commission à OpenAI sur la vente de ses modèles, tandis que la start-up californienne continuera à distribuer une partie de son chiffre d'affaires au créateur de Windows.

Selon le site The Information, OpenAI s'est engagé à donner 20% de ses revenus à Microsoft jusqu'en 2030, avec un plafond qui n'a pas été communiqué.

L'évolution de l'union avec Microsoft a déjà permis à OpenAI de se tourner vers d'autres grands acteurs de l'IA et du "cloud", en premier lieu Amazon.

Ce dernier a participé à hauteur de 50 milliards de dollars à la dernière levée de fonds du géniteur de ChatGPT, en début d'année. Simultanément, OpenAI s'est engagé à louer pour 100 milliards de dollars de capacités de traitement supplémentaires auprès d'Amazon, après un premier contrat de 38 milliards annoncé en novembre.

Jusqu'ici, Amazon pouvait proposer les modèles d'OpenAI sur sa plateforme de "cloud" Bedrock mais devait ensuite renvoyer les clients vers Microsoft pour avoir effectivement accès à l'IA.