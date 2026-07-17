Autoliv affiche un bénéfice ajusté conforme aux prévisions au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des résultats, des commentaires des analystes, de la déclaration du directeur général et de l'évolution du cours de l'action)

Le suédois Autoliv, premier fabricant mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a annoncé vendredi un résultat d'exploitation au deuxième trimestre conforme aux prévisions et a indiqué quesamarge au troisième trimestre devrait se maintenir aux niveaux du premier semestre avant de s'améliorer significativement au dernier trimestre de l'année.

* Le résultat d'exploitation ajusté a progressé à 270 millions de dollars, contre 251 millions un an plus tôt, alors que les prévisions moyennes issues d'un sondage réalisé par la société s'établissaient à 268 millions de dollars.

* La marge d'exploitation ajustée s'est élevée à 9,6 %, contre 9,3 % l'année précédente. Sur les six premiers mois de l'année, cette marge s'est établie à 9,3 %.

* Autoliv a indiqué avoir obtenu de ses clients une compensation couvrant plus de 80 % des coûts liés aux droits de douane au cours du trimestre, ce qui a pesé sur sa rentabilité à hauteur de 7 millions de dollars.

* Si l'impact de ces compensations sur le troisième trimestre devrait être limité, la société s'attend à ce qu'il soit plus marqué au quatrième trimestre, ce qui devrait permettre une amélioration significative des marges lors du dernier trimestre.

* L'action, qui évoluait en baisse d'environ 1 % avant la publication du rapport, a chuté de près de 5 % après sa publication.

* Forbes Goldman, analyste chez Pareto Securities, a estimé que cette chute pouvait s'expliquer par une déception face aux prévisions de marge pour le troisième trimestre.

* « Nous nous attendions à une amélioration au troisième trimestre. De ce fait, les prévisions laissent entrevoir une progression assez importante au quatrième trimestre, ce qui… ajoute un peu plus d'incertitude », a déclaré l'analyste de Pareto.

* Jefferies a indiqué dans une note adressée à ses clients que les prévisions pour le troisième trimestre « laissent encore beaucoup de travail à accomplir au quatrième trimestre ».

* « L'environnement économique reste incertain, mais notre meilleure estimation actuelle pour le reste de l'année est de réitérer nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 », a déclaré Mikael Bratt, directeur général d'Autoliv .

* La société continue de tabler sur une marge opérationnelle ajustée pour l'ensemble de l'année comprise entre environ 10,5 % et 11 %.