Autodesk déçoit sur ses perspectives malgré un trimestre supérieur aux attentes

L'éditeur californien de logiciels de conception, d'ingénierie et de fabrication a dégagé au deuxième trimestre de son exercice 2027 un chiffre d'affaires de 2,05 MdsUSD, en hausse de 16%, ou de 14% à changes constants, contre un consensus proche de 2,01 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 26%, à 3,30 USD, dépassant également les 3,12 USD attendus.

L'amélioration ne s'est pas limitée au haut du compte de résultat, puisque la marge opérationnelle ajustée a gagné deux points, à 41%, tandis que le flux de trésorerie disponible a augmenté de 24%, à 561 MUSD. Les facturations, principal indicateur avancé suivi par Autodesk, ont toutefois progressé plus modestement de 10%, à 1,85 MdUSD, et les obligations de performance restantes de seulement 2%, même si leur composante à court terme a avancé de 12%.

La dynamique est restée généralisée parmi les principales activités du groupe, avec une hausse de 16% des revenus de Design et de 26% pour Make, qui regroupe notamment les solutions destinées à la fabrication. La franchise AECO, centrée sur l'architecture, l'ingénierie et la construction, a progressé de 17%, tandis qu'AutoCAD et AutoCAD LT ont enregistré une croissance de 14%.

Pour le troisième trimestre, Autodesk vise néanmoins un BPA ajusté compris entre 3,04 et 3,09 USD, inférieur au consensus d'environ 3,15 USD, malgré une prévision de revenus de 2,125 à 2,140 MdsUSD supérieure aux attentes. Le groupe a parallèlement relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires à 8,295-8,345 MdsUSD, mais maintenu sa marge ajustée autour de 39% et resserré sa prévision de flux de trésorerie disponible à 2,725-2,750 MdsUSD.

Cette prudence reflète notamment l'intégration de MaintainX, spécialiste des logiciels de maintenance acquis début août pour environ 3,6 MdsUSD afin d'étendre Autodesk de la conception à l'exploitation des actifs industriels. Le directeur financier Janesh Moorjani a indiqué que l'amélioration des marges sous-jacentes et les économies liées à la réorganisation commerciale devraient être compensées par la dilution provoquée par cette acquisition, tandis que ses coûts opérationnels, financiers et transactionnels pèseront également sur la génération de trésorerie.

L'action Autodesk reculait de 6% dans les échanges après-Bourse jeudi, effaçant le bond de 6% enregistré durant la séance.