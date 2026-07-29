Auto1 Group est sanctionné malgré une accélération au deuxième trimestre

Le spécialiste européen de la vente de voitures d'occasion chute à Francfort (-7,32%, à 22,02 euros) après avoir pourtant publié des résultats en forte progression au titre du deuxième trimestre, portés par une hausse des volumes et une amélioration de sa rentabilité, tout en confirmant ses objectifs pour 2026.

Auto1 Group a écoulé 240 298 véhicules sur la période, soit une hausse de 19,9% sur un an. Le chiffre d'affaires a progressé de 23,4%, à 2,4 milliards d'euros, tandis que le bénéfice brut a atteint 280,7 millions d'euros, en hausse de 21,4%.

L'Ebitda ajusté a bondi de 38,4%, à 58,6 millions d'euros, portant la marge à 2,4%, soit un gain de 30 points de base sur un an et le meilleur niveau jamais enregistré par le groupe pour un deuxième trimestre.

L'activité à destination des professionnels (AUTO1.com) a vu ses ventes progresser de 17,1%, à 206 883 véhicules, avec un bénéfice brut de 198,5 millions d'euros. De son côté, l'activité de vente aux particuliers (Autohero) a poursuivi sa forte croissance, avec 33 415 véhicules vendus ( 40,3%), un chiffre d'affaires de 598,3 millions d'euros ( 44,1%) et un bénéfice brut de 82,2 millions d'euros ( 33,7%).

Le directeur général et cofondateur, Christian Bertermann, a salué un trimestre "très solide", soulignant que le groupe bénéficie d'un levier opérationnel croissant grâce à son modèle intégré et à sa stratégie axée sur la création de valeur.

Auto1 Group a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2026. Le groupe vise toujours la vente de 940 000 à 1 million de véhicules, un bénéfice brut compris entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros et un Ebitda ajusté de 250 à 275 millions d'euros.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, ces résultats sont solides dans l'ensemble, avec tous les principaux indicateurs ressortant de quelques points de pourcentage au-dessus du consensus.

Jefferies indique que face à cette dynamique, l'attention des investisseurs se portera sur les raisons qui ont conduit la direction à maintenir inchangées ses prévisions pour 2026, alors que les taux de croissance enregistrés au premier semestre pour les volumes, le chiffre d'affaires et le bénéfice brut sont nettement supérieurs aux objectifs annuels, ainsi qu'au consensus.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à acheter, avec une cible de cours de 31 euros, soit un potentiel de hausse de 30%.