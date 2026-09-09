Auto1 cale après le départ de son directeur financier

La société d'édition de logiciels, première plateforme automobile numérique européenne dédiée à l'achat, la vente et au financement de véhicules d'occasion, a annoncé le départ de Christian Wallentin, qui quitte ses fonctions de directeur financier pour des raisons familiales.

Le groupe a annoncé qu'il resterait à disposition de l'entreprise en qualité de conseiller senior, et le conseil de surveillance est déjà à un stade avancé de la recherche de son successeur. Christian Bertermann, directeur général et cofondateur d'AUTO1 Group, assumera avec effet immédiat et à titre intérimaire l'ensemble des responsabilités du directeur financier.

mwb research rappelle que Christian Wallentin n'a passé que huit mois à son poste. Les analystes estiment que ce départ est "notable" compte tenu du profil financier de Christian Wallentin et de son rôle "très visible" lors de la journée investisseurs de juin. Ils ne voient toutefois pas d'indication d'un changement de stratégie, d'objectifs ou de performance opérationnelle.

Pour mwb research, l'expérience de plus de 20 ans de Christian Wallentin dans la banque et la finance devait soutenir les ambitions de croissance du groupe, en particulier dans le financement. Son profil correspondait particulièrement au développement des activités de financement captives de la société et à l'orientation plus globale vers une croissance plus efficiente en capital.

La maison de recherche financière allemande considère cette transition comme ordonnée, ce qui lui permet de maintenir ses estimations inchangées. La recommandation sur le titre Auto1 reste à l'achat, assortie d'une cible de cours de 35 euros.