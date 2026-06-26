Auris Gestion : 29,3% en un an pour European Shield Fund

(Zonebourse.com) - Un an après son lancement, European Shield Fund, le fonds actions européennes de conviction d'Auris Gestion dédié à la souveraineté européenne, confirme la pertinence de son positionnement : la quête d'autonomie stratégique du continent s'impose comme l'un des grands méga-trends de la décennie et démontre que la souveraineté européenne ne se résume pas au seul secteur de l'armement.

Alors que les valeurs de défense ont connu une phase de consolidation depuis le lancement du fonds il y a un an, European Shield Fund a nettement surperformé son indice de référence. Cette résilience illustre l'intérêt d'une approche diversifiée de la souveraineté européenne, reposant sur plusieurs moteurs de croissance allant bien au-delà du seul secteur de la défense.

Cette stratégie s'est traduite par une solide création de valeur pour les investisseurs, avec une performance de 29,3% depuis son lancement (25/06/2025) et de 13,2% depuis le début de l'année, contre respectivement 21,2% (depuis le 25/06/2025) et 9,1% (depuis le début de l'année) pour le STOXX Europe 600. Sur la même période, les principaux ETF spécialisés sur la défense sont légèrement en baisse (-0,5% depuis le 25/06/2025 pour le WisdomTree Europe Defense).

Un fonds de souveraineté, pas un fonds défense

European Shield Fund investit dans les entreprises européennes qui contribuent à l'autonomie stratégique de l'Europe. Structuré autour de six piliers complémentaires : défense & sécurité, souveraineté énergétique, réindustrialisation & infra, technologies critiques, matériaux stratégiques, santé & finance souveraines. S'il intègre des sociétés relevant de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), European Shield Fund n'est pas un fonds défense au sens strict : la défense n'en constitue qu'une composante, aux côtés des enjeux d'autonomie énergétique, de souveraineté numérique et de sécurisation des infrastructures critiques.

Le fonds repose ainsi sur deux moteurs complémentaires. Le premier, lié à la défense et à la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), est porté par un changement de doctrine historique qui conduit l'Europe à assumer davantage sa propre sécurité. Le second couvre l'ensemble des secteurs dans lesquels le continent doit renforcer son autonomie stratégique : énergie, industrie, technologies critiques, santé et infrastructures. Cette double exposition permet aux investisseurs de participer au méga-trend de la souveraineté européenne tout en diversifiant les moteurs de performance du portefeuille.

Le fonds est classé Article 8 SFDR, est éligible au PEA et s'adresse aux investisseurs disposant d'un horizon de placement recommandé de cinq ans. Son indice de référence est le STOXX Europe 600 Net Return.

Louis Albert, directeur gestion action d'Auris Gestion, souligne que "depuis 2020, l'enchaînement des chocs exogènes - pandémie de Covid, guerre russo-ukrainienne, retour de l'inflation et remontée des taux, hausse des barrières douanières américaines, fragilisation du lien transatlantique au sein de l'OTAN ou encore regain de tensions au Moyen-Orient - a mis en lumière le manque criant de souveraineté et d'autonomie de l'Europe dans l'ensemble de ses secteurs stratégiques et vitaux".

Selon lui, "ce constat est désormais largement partagé, et les initiatives d'investissement se multiplient à travers l'Europe : il s'agit sans doute du méga-trend structurant de la décennie pour le continent. Toutefois, limiter cette dynamique au seul secteur de la défense serait réducteur. European Shield Fund adresse tous les secteurs qui participent à la reprise d'autonomie et de souveraineté par le continent européen, permettant aux investisseurs de s'exposer à ce mégatrend tout en restant diversifiés."

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.