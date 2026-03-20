Augmentation des prix, réduction des perspectives - Ce que font les compagnies aériennes face à la flambée des prix du carburant

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(Ajoute des détails de Virgin Australia)

La flambée des prix du kérosène, provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran , a bouleversé l'industrie mondiale de l'aviation, incitant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à réviser leurs perspectives financières.

Le prix du kérosène est passé de 85-90 dollars le baril à 150-200 dollars le baril ces derniers jours, dans un secteur où le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation.

Voici une liste des réactions des compagnies aériennes, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La compagnie aérienne grecque a déclaré le 12 mars qu'elle s'attendait à ce que les vols suspendus au Moyen-Orient et la forte hausse des prix du carburant aient un "impact notable" sur ses résultats du premier trimestre.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

La compagnie aérienne française a déclaré le 12 mars qu'elle prévoyait d'augmenter le prix des billets long-courriers pour faire face à la flambée des prix du kérosène. Elle a indiqué que les tarifs cabine augmenteraient de 50 euros (57 $) par voyage aller-retour.

AIR NEW ZEALAND AIR.NZ

La compagnie aérienne a été l'une des premières à annoncer de fortes augmentations du prix des billets le 10 mars. Elle a également suspendu ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 en raison de la volatilité sans précédent des marchés mondiaux du kérosène.

Les hausses de prix pour les allers simples en classe économique sont fixées à 10 dollars néo-zélandais (6 dollars) sur les lignes intérieures, à 20 dollars néo-zélandais sur les services internationaux court-courriers et à 90 dollars néo-zélandais sur les vols long-courriers, d'autres changements de prix, de réseau et d'horaires étant possibles si les coûts du carburant restent élevés.

AKASA AIR

La compagnie indienne Akasa Air a déclaré le 14 mars qu'elle introduisait un supplément carburant compris entre 199 et 1 300 roupies indiennes ($2-$14) sur les vols intérieurs et internationaux.

AMERICAN AIRLINES AAL.O

Le transporteur américain a déclaré le 17 mars qu'il s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars de ses dépenses au premier trimestre en raison de la hausse des prix du kérosène.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a déclaré le 12 mars qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur toutes les routes à partir du 18 mars, citant le doublement des prix du kérosène depuis le début du mois.

Au début du mois de mars, la compagnie a déclaré qu'elle revoyait les surcharges carburant tous les mois et qu'elle les avait maintenues le mois dernier à 72,90 dollars pour les vols entre Hong Kong et l'Europe ou l'Amérique du Nord.

CEBU AIR CEB.PS

La compagnie aérienne basée aux Philippines a déclaré le 13 mars que la forte hausse des prix du carburant était une préoccupation majeure et qu'elle continuerait à revoir ses stratégies de prix et de réseau afin d'atténuer l'impact négatif.

FRONTIER AIRLINES ULCC.O

La compagnie aérienne américaine a revu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, a-t-elle déclaré le 17 mars, car les prix du kérosène ont augmenté de manière significative depuis qu'elle a publié ses prévisions.

HONG KONG AIRLINES

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant jusqu'à 35,2% à partir du 12 mars, avec la plus forte augmentation sur les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal, où les charges augmenteraient à HK$ 384 ($49) de HK$ 284.

IAG ICAG.L

Le propriétaire de British Airways, IAG, a déclaré le 10 mars qu'il ne prévoyait pas d'augmenter les prix des billets dans l'immédiat, car il avait couvert une grande partie de son carburant à court et à moyen terme.

INDIGO INAC.O

La plus grande compagnie aérienne indienne a déclaré qu'elle introduirait des frais de carburant sur les vols intérieurs et internationaux à partir du 14 mars, y compris un frais de 900 roupies pour les vols vers le Moyen-Orient et un frais de 2 300 roupies pour les vols vers l'Europe. La compagnie fait également pression sur le gouvernement indien pour qu'il réduise les taxes sur le carburant, ont déclaré des sources à Reuters .

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

La compagnie pakistanaise a déclaré le 12 mars qu'elle augmenterait les tarifs des vols intérieurs et internationaux de 20 dollars et jusqu'à 100 dollars, respectivement, en raison de l'augmentation des surtaxes sur le carburant.

QANTAS AIRWAYS QAN.AX

La compagnie aérienne australienne a déclaré le 10 mars qu'elle augmenterait ses tarifs sur ses liaisons internationales et qu'elle envisageait d'augmenter la capacité de ses liaisons européennes existantes dans les mois à venir.

SAS

La compagnie aérienne scandinave a déclaré le 17 mars qu'elle annulerait 1 000 vols en avril en raison des prix élevés du pétrole et du kérosène. Pour le mois de mars, la compagnie a déclaré avoir annulé "quelques centaines" de vols.

SAS, qui a déjà augmenté le prix de ses vols, a déclaré que même si elle essayait d'absorber la hausse des coûts du carburant, la flambée des prix serait toujours un coup dur pour l'industrie aéronautique.

THAI AIRWAYS THAI.BK

Le transporteur thaïlandais a déclaré le 11 mars qu'il augmenterait ses tarifs de 10 à 15 % pour faire face à la hausse des coûts du carburant.

UNITED AIRLINES UAL.O

Le directeur général de United, Scott Kirby, a déclaré le 6 mars qu'il s'attendait à ce que la hausse des prix du carburant ait un impact "significatif" sur les résultats du premier trimestre du transporteur.

VIETNAM AIRLINES HVN.HM

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait demandé l'aide du gouvernement pour supprimer une taxe environnementale sur le kérosène, car les coûts d'exploitation des compagnies aériennes vietnamiennes ont augmenté d'environ 70 % en raison de la hausse des prix du kérosène, selon des responsables locaux.

VIRGIN AUSTRALIA VGN.AX

Virgin Australia a déclaré qu'elle ajustait ses tarifs pour refléter les pressions croissantes sur les coûts dans le secteur de l'aviation, qui, selon elle, sont considérablement exacerbées par la situation au Moyen-Orient.

(1 $ = 0,8724 euro)

(1 $ = 92,7040 roupies indiennes)

(1 $ = 7,8380 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,7144 dollar néo-zélandais)