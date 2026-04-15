Augmentation des prix, réduction des perspectives - Ce que font les compagnies aériennes face à la flambée des prix du carburant

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(Mises à jour Virgin Australia)

La flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a bouleversé l'industrie mondiale de l'aviation, obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à revoir leurs perspectives financières .

Le prix du kérosène est passé de 85 à 90 dollars le baril à 150 à 200 dollars le baril au cours des dernières semaines, un coup dur pour un secteur où le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation.

Voici une liste des réactions des compagnies aériennes, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La compagnie aérienne grecque s'attend à ce que la suspension des vols au Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant aient un "impact notable" sur ses résultats du premier trimestre.

AIRASIA X AIRX.KL

Les dirigeants de la compagnie aérienne malaisienne ont déclaré que la compagnie avait réduit de 10% les vols dans l'ensemble du groupe, avec une surcharge d'environ 20% sur le carburant en général.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe aérien a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter les prix des billets long-courriers pour faire face à la flambée des coûts du carburant, les tarifs cabine devant augmenter de 50 euros (58 $) par voyage aller-retour.

AIR INDIA

La compagnie nationale indienne a annoncé qu'elle allait réviser sa surcharge carburant, passant d'une surcharge fixe sur les vols intérieurs à une grille basée sur la distance. Elle a déclaré que les suppléments sur les liaisons internationales ne compensaient pas la hausse exponentielle des prix du kérosène.

AIR NEW ZEALAND AIR.NZ

La compagnie aérienne a déclaré le 7 avril qu'elle supprimerait des vols en mai et juin et qu'elle augmenterait ses tarifs, ayant été l'une des premières à annoncer de fortes augmentations du prix des billets lorsque le conflit a éclaté. Elle a également suspendu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la volatilité du marché des carburants.

AKASA AIR

La compagnie indienne Akasa Air a annoncé l'introduction d'une surcharge carburant comprise entre 199 et 1 300 roupies indiennes (2 à 14 dollars) sur les vols intérieurs et internationaux.

ALASKA AIR ALK.N

La compagnie aérienne américaine a annoncé qu'elle augmenterait de 5 dollars le prix du premier bagage enregistré et de 10 dollars le prix du deuxième bagage sur ses vols nord-américains, ainsi que sur ceux de sa filiale Hawaiian Airlines. Elle a augmenté le prix d'un troisième bagage enregistré de 50 à 200 dollars.

AMERICAN AIRLINES AAL.O

La compagnie américaine a annoncé qu'elle augmenterait les frais de bagages enregistrés de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage enregistré et de 150 dollars pour le troisième bagage enregistré sur les vols intérieurs et les vols internationaux court-courriers. La compagnie a également réduit certains avantages pour les passagers en classe économique.

Elle avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars de ses dépenses au premier trimestre en raison des prix du carburant.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a déclaré qu'elle réduirait certains vols de la mi-mai à la fin juin, annulant environ 2% de ses vols passagers programmés, tandis que sa compagnie aérienne à bas prix HK Express réduit environ 6% de ses vols. Le transporteur a précédemment déclaré qu'il augmenterait sa surcharge carburant de 34% sur toutes les routes à partir du 1er avril et qu'il la réexaminerait toutes les deux semaines.

CEBU AIR CEB.PS

La compagnie aérienne basée aux Philippines a déclaré que la forte hausse des prix du carburant était une préoccupation majeure et qu'elle continuerait à revoir ses stratégies de tarification et de réseau afin d'en atténuer l'impact.

CHINA EASTERN AIRLINES 600115.SS

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les suppléments carburant pour les vols intérieurs à partir du 5 avril, avec des vols de 800 km et moins frappés par un supplément de 60 yuans (9 $) et un supplément de 120 yuans pour les vols de plus de 800 km.

DELTA AIR LINES DAL.N

Delta a déclaré qu'elle réduirait sa capacité d'environ 3,5 points de pourcentage par rapport à son plan initial et qu'elle augmenterait les frais pour les bagages enregistrés afin de tenter de compenser la flambée des coûts du kérosène, avec une augmentation de 10 dollars sur le prix du premier et du deuxième bagage enregistré et une augmentation de 50 dollars sur le troisième bagage enregistré.

La compagnie aérienne américaine a annulé toutes les augmentations de capacité prévues pour le trimestre en cours et a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes de Wall Street. Le directeur général de Delta a déclaré qu'il ne mettrait pas à jour les perspectives pour l'ensemble de l'année en raison de l'incertitude quant à la durée de la flambée des prix du carburant.

EASYJET EZJ.L

Le directeur général d'EasyJet, Kenton Jarvis, a déclaré que les consommateurs européens devraient s'attendre à une augmentation du prix des billets vers la fin de l'été, lorsque les couvertures existantes sur le carburant arriveront à leur terme.

FRONTIER AIRLINES ULCC.O

La compagnie aérienne américaine revoit ses prévisions pour l'ensemble de l'année car les prix du carburant ont augmenté de manière significative depuis qu'elle a publié ses perspectives.

GREATER BAY AIRLINES

La compagnie basée à Hong Kong a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur la plupart des routes à partir du 1er avril, tout en les maintenant inchangées sur les routes de la Chine continentale et du Japon.

Le supplément pour les vols entre Hong Kong et les Philippines fera plus que doubler, a précisé le transporteur.

HONG KONG AIRLINES

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les suppléments carburant de 35% à partir du 12 mars, l'augmentation la plus forte concernant les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal, où les frais passeront de 284 HK$ à 384 HK$ ($49).

IAG ICAG.L

Le propriétaire de British Airways, IAG, a déclaré le 10 mars qu'il ne prévoyait pas d'augmenter le prix des billets dans l'immédiat, car il a couvert une grande partie de son carburant à court et à moyen terme.

INDIGO INGL.NS

La plus grande compagnie aérienne indienne a déclaré qu'elle introduirait des frais de carburant sur les vols intérieurs et internationaux à partir du 14 mars, y compris des frais de 900 roupies pour les vols vers le Moyen-Orient et des frais de 2 300 roupies pour les vols vers l'Europe. La compagnie fait également pression sur le gouvernement indien pour qu'il réduise les taxes sur le carburant, ont déclaré des sources à Reuters .

JETBLUE AIRWAYS JBLU.O

La compagnie aérienne américaine à bas prix a déclaré qu'elle augmentait les frais pour les services optionnels tels que les bagages enregistrés en raison de l'augmentation de ses coûts d'exploitation. Les prix des bagages augmenteront de 4 ou 9 dollars, a-t-elle précisé.

KOREAN AIR La compagnie aérienne sud-coréenne entrera en mode de gestion d'urgence à partir d'avril, alors que la hausse des prix du pétrole pèse sur les coûts, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. La compagnie aérienne prévoit de mettre en œuvre des mesures d'intervention échelonnées en fonction des niveaux de prix du pétrole, et d'améliorer l'efficacité des coûts à l'échelle de l'entreprise afin de compenser la hausse des coûts du carburant.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

Le transporteur a déclaré qu'il augmenterait les tarifs des vols intérieurs de 20 dollars et les tarifs internationaux jusqu'à 100 dollars, en raison de l'augmentation des surcharges de carburant.

QANTAS AIRWAYS QAN.AX

La compagnie australienne Qantas a déclaré qu'elle avait retardé un rachat prévu de 150 millions de dollars australiens (106 millions de dollars) et qu'elle augmentait sa facture de carburant estimée pour le second semestre de 2026 à 3,1 milliards de dollars australiens - 3,3 milliards de dollars australiens, contre une prévision précédente de 2,5 milliards de dollars australiens.

SAS

La compagnie aérienne scandinave a déclaré qu'elle annulerait 1 000 vols en avril en raison des prix élevés du pétrole et du kérosène, après avoir annulé "quelques centaines" de vols en mars.

SAS, qui avait déjà augmenté le prix de ses vols, a déclaré que même si elle essayait d'absorber la hausse des coûts du carburant, la flambée des prix resterait un coup dur pour le secteur de l'aviation.

SPRING AIRLINES 601021.SS

La compagnie aérienne chinoise à bas prix a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur les vols intérieurs à partir du 5 avril, les détails devant être annoncés ultérieurement.

SOUTHWEST AIRLINES LUV.N

La compagnie américaine a annoncé qu'elle augmenterait les frais de bagages enregistrés de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage, ce qui porterait les coûts à 45 dollars pour le premier bagage et à 55 dollars pour le deuxième.

TAP

La compagnie aérienne portugaise a déclaré que ses hausses de prix permettraient d'atténuer partiellement l'impact des changements de prix du carburant sur ses revenus.

THAI AIRWAYS THAI.BK

La compagnie thaïlandaise a déclaré qu'elle augmenterait ses tarifs de 10 à 15 % pour faire face à la hausse des prix du carburant.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS , LUFTHANSA LHAG.DE

SunExpress, une coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, a déclaré qu'elle imposerait un supplément carburant temporaire de 10 euros par passager à partir du 1er mai sur les liaisons entre la Turquie et l'Europe. Ce supplément s'appliquera aux réservations effectuées à partir du 1er avril pour des départs à partir du 1er mai.

Turkish Airlines a déclaré le 10 avril qu'elle avait décidé de ne pas distribuer de dividendes sur son bénéfice net de 2025, préférant conserver ses bénéfices pour préserver ses liquidités.

T'WAY AIR 091810.KS

Le transporteur sud-coréen à bas coûts a déclaré le 13 avril qu'il prévoyait de licencier sans solde une partie de son personnel de cabine en mai et juin, dans le cadre de ses mesures visant à faire face à l'impact de la guerre au Moyen-Orient.

UNITED AIRLINES UAL.O

La compagnie aérienne américaine supprime les vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, car elle se prépare à ce que les prix du pétrole restent supérieurs à 100 dollars jusqu'à la fin de 2027, a déclaré le directeur général Scott Kirby.

United a été en mesure d'augmenter ses tarifs sans nuire sensiblement aux réservations en réponse à l'augmentation rapide des prix du pétrole et du kérosène, a déclaré le directeur commercial Andrew Nocella.

Le transporteur augmente également de 10 dollars le prix du premier et du deuxième bagage enregistré pour les clients voyageant aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Amérique latine, a indiqué la compagnie dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

VIETJET VJC.HM

La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix a déclaré qu'elle avait ajusté la fréquence de ses vols sur certaines routes en raison d'une éventuelle pénurie de carburant.

VIETNAM AIRLINES HVN.HM

Le transporteur prévoit d'annuler 23 vols par semaine sur les lignes intérieures à partir d'avril, a déclaré l'autorité vietnamienne de l'aviation, après que la compagnie ait demandé l'aide du gouvernement pour supprimer une taxe environnementale sur le kérosène.

VIRGIN ATLANTIC

La compagnie aérienne ajoute des surcharges carburant à ses tarifs, mais elle aura encore du mal à redevenir rentable cette année, a déclaré son directeur général Corneel Koster au Financial Times.

VIRGIN AUSTRALIA VGN.AX

Virgin Australia a déclaré qu'elle s'attendait à une augmentation du coût du kérosène d'environ 30 à 40 millions de dollars australiens pour le second semestre de l'exercice fiscal en cours, ainsi qu'à une réduction de 1 % de la capacité au quatrième trimestre. La compagnie aérienne a précédemment déclaré qu'elle ajustait ses tarifs pour refléter les pressions croissantes sur les coûts.

WESTJET

La compagnie aérienne canadienne ajoutera un supplément carburant de 60 $CAN (43 $) à certaines réservations et combinera des vols en raison de l'augmentation des coûts, a rapporté la Presse canadienne.

(1 $ = 0,8557 euro)

(1 $ = 92,6520 roupies indiennes)

(1 $ = 6,8306 yuan chinois renminbi)

(1 $ = 7,8319 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,3834 dollar canadien)

(1 $ = 1,4118 dollar australien)