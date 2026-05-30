Football-Après le doublé, le PSG veut déjà "aller chercher une troisième" Ligue des champions

UEFA Champions League - Finale - Paris St Germain - Arsenal

Le Paris Saint-Germain a forgé un ‌peu plus sa légende samedi en décrochant une deuxième Ligue des champions consécutive grâce à ​sa victoire aux tirs au but contre Arsenal en finale (1-1, 4-3 aux t.a.b.) mais "ne veut pas s'arrêter là".

Vainqueur aux tirs au but à la Puskas Arena, le PSG est devenu ​le deuxième club à conserver son titre au 21e siècle après le Real Madrid, sacré trois années d'affilée de ​2016 à 2018. Il faut ensuite remonter ⁠à l'AC Milan, en 1989 et 1990, pour trouver trace d'un doublé.

"La première était ‌spéciale, mais back-to-back, c'est très spécial pour nous", a déclaré le président du PSG Nasser al-Khelaïfi sur Canal+. "On veut gagner encore, on ne veut ​pas s'arrêter là."

L'attaquant parisien Désiré ‌Doué a tenu le même discours quelques minutes plus tôt ⁠au micro de M6.

"Ce n'est pas fini. La deuxième (étoile) est là, on va continuer à bosser et on va aller chercher la troisième", a-t-il assuré, preuve d'une mentalité de compétiteurs ⁠développée par Luis ‌Enrique depuis son arrivée à l'été 2023.

En début de saison, pour ne ⁠pas que ses joueurs se reposent sur les lauriers d'un premier titre européen acquis ‌après une longue quête depuis la prise de contrôle en 2011 par le ⁠fonds Qatar Sports Investments, Luis Enrique avait annoncé viser le ⁠doublé.

"Notre objectif est de ‌marquer l'histoire de nouveau et de gagner une deuxième Ligue des champions consécutive", posait-il en ​septembre dernier, à la veille de lancer la ‌défense de son titre.

Marquinhos s'en est souvenu samedi soir sur la pelouse de la Puskas Arena après avoir ​reçu "la coupe aux grandes oreilles".

"On avait dit qu'une fois ce serait historique, la deuxième fois ce serait être dans la légende", a déclaré le capitaine parisien sur ⁠M6. "On a un coach qui va nous pousser pour ça (un troisième titre). Il faut continuer comme ça, avec les exigences."

Un triplé est encore plus rare dans l'histoire de la C1. Seuls le Real Madrid (cinq titres de 1956 à 1960 puis de 2016 à 2018), l'Ajax d'Amsterdam (de 1971 à 1973) et le Bayern Munich (de 1974 à 1976) y sont parvenus.

(Rédigé ​par Vincent Daheron à Paris)