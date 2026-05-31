Football-Les supporters du PSG dans les rues de Paris après la victoire du club en Ligue des champions

UEFA Champions League - Les supporters du Paris St Germain célèbrent leur victoire en Ligue des champions de l'UEFA
La police a fait usage de gaz lacrymogène et procédé à des dizaines d'arrestations après la victoire samedi soir du Paris Saint-Germain, qui a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3 aux t.a.b.).
Des images diffusées sur BFM TV montraient des affrontements près du Parc des Princes, où plus de 40.000 personnes ont regardé la finale sur des écrans géants.
Quelque 22.000 policiers avaient été déployés dans la capitale en prévision des célébrations d'après-match.
L'an dernier, deux personnes étaient mortes et 192 autres avaient été blessées en France en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions.
Des images diffusées à la télévision montraient des supporters du PSG, pour la plupart pacifiques, se sont rassemblés sur les Champs Elysées, partiellement fermés par les autorités. La police a estimé que 20.000 personnes se trouvaient dans la foule.
Certains supporters ont tiré des feux d'artifice et allumé des fumigènes.
A 23h00 (21h00 GMT), les autorités avaient procédé à plus de 130 arrestations, a indiqué la police de Paris.
(Tassilo Hummel; version française Camille Raynaud)
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