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Football-Les supporters du PSG dans les rues de Paris après la victoire du club en Ligue des champions
information fournie par Reuters 31/05/2026 à 00:41

UEFA Champions League - Les supporters du Paris St Germain célèbrent leur victoire en Ligue des champions de l'UEFA

UEFA Champions League - Les supporters du Paris St Germain célèbrent leur victoire en Ligue des champions de l'UEFA

La police ‌a fait usage de gaz lacrymogène et ​procédé à des dizaines d'arrestations après la victoire samedi soir du Paris Saint-Germain, qui a remporté ​sa deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal ​aux tirs au but (1-1, ⁠4-3 aux t.a.b.).

Des images diffusées sur BFM ‌TV montraient des affrontements près du Parc des Princes, où plus de 40.000 ​personnes ont ‌regardé la finale sur des écrans ⁠géants.

Quelque 22.000 policiers avaient été déployés dans la capitale en prévision des célébrations d'après-match.

L'an ⁠dernier, deux personnes ‌étaient mortes et 192 autres avaient ⁠été blessées en France en marge ‌des célébrations de la victoire du ⁠PSG en Ligue des champions.

Des images diffusées ⁠à la ‌télévision montraient des supporters du PSG, pour la ​plupart pacifiques, se ‌sont rassemblés sur les Champs Elysées, partiellement fermés par les ​autorités. La police a estimé que 20.000 personnes se trouvaient dans la ⁠foule.

Certains supporters ont tiré des feux d'artifice et allumé des fumigènes.

A 23h00 (21h00 GMT), les autorités avaient procédé à plus de 130 arrestations, a indiqué la police de Paris.

(Tassilo Hummel; version ​française Camille Raynaud)

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