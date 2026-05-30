Tennis/Roland-Garros-Gauff et Kouame éliminés, Sabalenka et Parry poursuivent leur route

Open de France

La tenante du ‌titre Coco Gauff a été éliminée samedi dès le troisième tour de ​Roland-Garros, tandis que la numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Chez les Français, Diane Parry continue sa route, au ​contraire du phénomène de 17 ans Moïse Kouame.

Deux jours après l'élimination de Jannik Sinner ​dans le tableau masculin, le tournoi féminin ⁠a aussi livré sa grande surprise. Coco Gauff a été éliminée ‌par l'Autrichienne Anastasia Potapova (4-6, 7-6 (1), 6-4) et ne conservera pas son titre acquis l'an passé en finale contre ​Aryna Sabalenka.

Cette dernière s'est ‌qualifiée sans difficulté contre l'Australienne Daria Kasatkina (6-0, 7-5). La ⁠Biélorusse de 28 ans rejoint les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien pour la quatrième édition consécutive, où elle défiera la ⁠Japonaise Naomi Osaka.

Dernière ‌Française en lice, Diane Parry a réalisé un exploit en ⁠éliminant la sixième mondiale Amanda Anisimova (6-3, 4-6, 7-6 (3)). Elle jouera ‌le premier huitième de finale en Grand Chelem de ⁠sa carrière face à la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale).

Le ⁠parcours de Moïse ‌Kouame s'est en revanche arrêté. Le Tricolore a été sorti en quatre ​sets par le Chilien Alejandro ‌Tabilo (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9)).

À la suite de l'élimination du phénomène de 17 ans, le tennis ​masculin français ne comptera aucun représentant en deuxième semaine du Grand Chelem parisien pour la cinquième fois sur les six dernières ⁠éditions.

La septième journée du Grand Chelem parisien a également été le théâtre du troisième match le plus long de son histoire. L'Argentin Juan Manuel Cerundolo, tombeur de Jannik Sinner jeudi, est venu à bout de l'Espagnol Martin Landaluce après 5h58 de jeu (6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4), ​7-6 (8)).

(Rédigé par Vincent Daheron)