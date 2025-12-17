 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Audience préliminaire le 16/01 pour la plainte de la Banque centrale russe contre Euroclear
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:04

L'audience préliminaire dans la procédure judiciaire opposant la Banque centrale de Russie à l'institution financière Euroclear, basée à Bruxelles, a été fixée au 16 janvier devant un tribunal arbitral de Moscou, a déclaré mercredi le service de presse de la juridiction.

La Banque centrale russe a intenté une action en justice à Moscou afin d'obtenir 230 milliards de dollars de dommages et intérêts de la part d'Euroclear, où sont logés une grande partie des avoirs russes gelés en Europe - soit quelque 185 milliards d'euros.

Vendredi dernier, l'Union européenne a donné son feu vert à l'immobilisation des actifs souverains russes en Europe aussi longtemps que nécessaire. Des décisions sur l'utilisation de ces actifs, gelés depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, sont attendues jeudi lors du Conseil européen de Bruxelles.

Le Kremlin a menacé l'Union européenne de "cauchemar juridique" si le bloc venait à utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine.

La décision du tribunal de Moscou ne laisse guère de doute, elle devrait être favorable à la banque centrale. Des avocats ont déclaré à Reuters que la Russie pourrait chercher à faire appliquer le jugement à venir via des juridictions qu'elle considère comme "amicales".

(Reportage Elena Fabrichnaya ; rédigé par Gleb Bryanski ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Banques centrales
Guerre en Ukraine
Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank