Rugby: hausse de 5% des revenus de la Ligue nationale, accord pour une rémunération de son président

( AFP / JULIE SEBADELHA )

La Ligue nationale de rugby (LNR), qui gère les compétitions professionnelles, a vu ses revenus progresser de 5% la saison passée pour atteindre 185 millions d'euros, dont 80% ont été redistribués, principalement aux clubs et à la fédération, a-t-elle annoncé mercredi.

La hausse des revenus globaux s'appuie notamment sur la croissance des droits télévisés, qui représentent 120 millions d'euros, mais aussi du marketing et des revenus liés aux matches qu'elle organise pour les phases finales des compétitions professionnelles (Top 14, Pro D2), a détaillé l'instance dans un communiqué après la tenue de son assemblée générale.

Sur ces revenus, 127 millions ont été directement redistribués aux clubs (70% pour les clubs du Top 14, 30% pour la Pro D2), avec une partie fixe et des éléments variables. C'est une hausse de 5% sur une saison et de 42% par rapport à il y a dix ans, a-t-elle souligné.

En outre, 17,6 millions ont été reversés à la Fédération française de rugby (FFR), qui réclame un accroissement de ce transfert compte tenu de ses finances moins reluisantes, au sport amateur et aux syndicats.

Le reste est principalement consacré à l'organisation des compétitions (21 millions d'euros) et au fonctionnement de la Ligue (16 millions d'euros).

La LNR a par ailleurs approuvé le principe de rémunérer son président, alors que la fonction était jusqu'ici bénévole. La FFR avait déjà approuvé ce principe lors de son Assemblée générale au début du mois, mais la décision doit encore être enterinée par le ministère des Sports.