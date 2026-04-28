Audacia : Des performances en forte hausse reflétant la montée en puissance des fonds d’innovation, particulièrement en deep-tech

• Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +14,3% à 15,5 M€ et de +21% à 15,8 M€ hors éléments non-courants

• Croissance des fonds thématiques de +40% à 10,3 M€ qui représentent désormais 67% du chiffre d’affaires total, dont les fonds Capital Innovation (DeepTech) générant 57% du chiffre d’affaires total

• Résultat d’exploitation en croissance (+289%) à 1,7 M€ et résultat net d’ensemble consolidé en progression de +67,5% à 1,5 M€

• ANR au 31.12.2025 à 28,6 M€, en forte progression de +16% par rapport à 24,7 M€ au 31.12.2024

• Actifs sous gestion (AUM) en hausse de 25% à 882 M€ au 31.12.2025, ayant depuis franchi le cap des 900 M€, confirmant la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM en 2026





Paris, le 28 avril 2026, 18h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2025.



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