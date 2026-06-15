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AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 15/06/2026 à 18:00

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jun-26 FR0000063737 1 942 56,7665 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jun-26 FR0000063737 280 56,7500 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jun-26 FR0000063737 180 57,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 1 987 56,9349 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 918 57,0000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 185 57,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 195 57,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 2 061 56,2903 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 912 56,3888 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 189 56,8000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 193 55,9000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 2 118 55,8451 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 920 55,7115 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 191 56,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 183 55,3000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 2 143 56,7209 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 956 56,5576 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 310 57,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 196 57,0000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2psksVulmyUxnCel5ptnJdkm5eUlZHHm5SexZNtZZeVaJyRm5iXb8qZZnJpnGtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98760-information-reglementee-rachat-d_actions-du-08-06-au-12-06-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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