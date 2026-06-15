information fournie par Actusnews • 15/06/2026 à 18:00

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jun-26 FR0000063737 1 942 56,7665 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jun-26 FR0000063737 280 56,7500 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jun-26 FR0000063737 180 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 1 987 56,9349 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 918 57,0000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 185 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jun-26 FR0000063737 195 57,0000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 2 061 56,2903 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 912 56,3888 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 189 56,8000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Jun-26 FR0000063737 193 55,9000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 2 118 55,8451 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 920 55,7115 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 191 56,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Jun-26 FR0000063737 183 55,3000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 2 143 56,7209 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 956 56,5576 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 310 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jun-26 FR0000063737 196 57,0000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com