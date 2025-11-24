information fournie par Actusnews • 24/11/2025 à 17:45

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Nov-25 FR0000063737 1 760 49,7921 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Nov-25 FR0000063737 1 017 49,6759 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Nov-25 FR0000063737 45 49,6000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Nov-25 FR0000063737 201 49,9000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Nov-25 FR0000063737 1 782 49,6282 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Nov-25 FR0000063737 1 036 49,6721 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Nov-25 FR0000063737 46 49,1000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Nov-25 FR0000063737 206 49,2500 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Nov-25 FR0000063737 1 838 49,1078 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Nov-25 FR0000063737 1 051 49,2169 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Nov-25 FR0000063737 48 49,5000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Nov-25 FR0000063737 215 49,0000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 20-Nov-25 FR0000063737 1 886 49,3451 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 20-Nov-25 FR0000063737 982 49,3485 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 20-Nov-25 FR0000063737 42 49,2000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 20-Nov-25 FR0000063737 213 49,4500 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Nov-25 FR0000063737 1 907 48,8600 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Nov-25 FR0000063737 985 48,8619 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Nov-25 FR0000063737 43 48,6500 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Nov-25 FR0000063737 220 48,9000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com