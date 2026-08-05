AUBAY : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 : +8,5% - Objectif de chiffre d'affaires annuel relevé à 705-710 M EUR

En M€ T3 2026* T3 2025 Var. publiée Var. organique 9 mois 2026* 9 mois 2025 Var. publiée Var. organique France 106,2 98,6 +7,6% +7,6% 323,3 244,8 +32,1% +10,7% International 67,6 61,5 +10,0% +10,0% 202,3 184,3 +9,8% +9,8% Total 173,8 160,1 +8,5% +8,5% 525,6 429,1 +22,5% +10,3%

* Données non auditées

Au troisième trimestre 2026, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 173,8 M€, en croissance organique de +8,5%. Cette performance, supérieure aux anticipations, est portée à la fois par la France (+7,6%) et par l'International (+10,0%). Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des trimestres précédents et s'appuie sur une demande toujours soutenue sur les principales zones géographiques du groupe. Les services financiers et l'assurance, l'énergie et les utilities, ainsi que l'industrie et les transports constituent les principaux moteurs de l'activité.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 525,6 M€, en progression de +22,5% dont +10,3% de croissance organique. Cette croissance est homogène entre la France à +10,7% et l'International, à +9,8%.

France : croissance soutenue

En France, l'activité poursuit une dynamique solide. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 106,2 M€, soit une croissance organique soutenue de +7,6% malgré une base de comparaison pourtant plus exigeante. La tendance reste favorable, portée par l'amélioration de la demande et la capacité du Groupe à remporter de nouveaux projets. Grace à son positionnement technologique et sectoriel, Aubay continue d'afficher une croissance nettement supérieure à celle de son marché de référence. Les autres indicateurs opérationnels sont également bien orientés avec un recrutement net positif pour le troisième trimestre consécutif, tandis que la productivité des consultants et les prix de vente progressent sur la période

International : une croissance à deux chiffres

À l'international, le chiffre d'affaires s'établit à 67,6 M€ en croissance organique de +10,0% tirée par une activité particulièrement dynamique en Italie et sur la zone Ibérique. La tendance est restée très favorable au troisième trimestre, soutenue à la fois par un effet calendaire positif et par des indicateurs opérationnels tous orientés à la hausse : appels d'offres, recrutement net et des prix de vente. La zone Belgique-Luxembourg est, quant à elle, revenue à un niveau d'activité quasi stable au cours de ce trimestre.

Effectifs et indicateurs d'activité

Au 30 septembre 2026, le Groupe Aubay comptait 9 530 collaborateurs soit une augmentation nette de 531 collaborateurs sur un an et une hausse de 124 collaborateurs au titre du seul 3eme trimestre.

Le taux d'activité atteint 93,3% au cours du 3ème trimestre quasi stable d'une année sur l'autre, contre 92,9% à la fin du 1 er semestre 2026.

Perspectives pour la fin de l'année

Fort de ces résultats solides et d'un bon début de quatrième trimestre, le Groupe relève son objectif annuel de chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 705 et 710 M€ contre 695 à 705 M€ précédemment. Aubay confirme parallèlement une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,0 % et 10,0 % .

Publication du chiffre d'affaires annuel 2026, le mercredi 27 janvier 2027 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Variation en % Cumul

9 mois 2026 Croissance organique +10,3% France +10,7% International +9,8% Impact des variations de périmètre +12,2% France +21,4% International - Croissance en données publiées +22,5% France +32,1% International +9,8%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 530 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com