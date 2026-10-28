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Aubay au beau fixe
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 18:20

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Le spécialiste des services numériques a réalisé un chiffre d'affaires de 173,8 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en croissance organique de 8,5%, une performance supérieure aux attentes.

Cette progression a été soutenue par la France ( 7,6%) et l'international ( 10%), notamment grâce au dynamisme de l'Italie et de la péninsule Ibérique.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe de services numériques atteint 525,6 millions d'euros, en hausse de 22,5%, dont 10,3% en organique.

Les indicateurs opérationnels restent bien orientés, avec un taux d'activité de 93,3% et des effectifs en hausse à 9 530 collaborateurs.

Fort de cette dynamique et d'un début de quatrième trimestre encourageant, Aubay relève son objectif de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 705 et 710 millions d'euros, contre 695 à 705 millions précédemment.

Le groupe confirme parallèlement viser une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9% et 10%.

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AUBAY
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