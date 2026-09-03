Au troisième trimestre, les investisseurs ont cherché à retirer 10 % des parts du fonds de crédit privé de Blackstone

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Selon un document réglementaire publié jeudi, des investisseurs ont cherché à retirer 10 % des parts du fonds phare de crédit privé de Blackstone BX.N , au troisième trimestre.