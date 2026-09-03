Au Texas, les républicains s'opposent aux data centers et mettent la pression sur les géants de la tech

par Helen Coster et Dawn Kopecki

Il y a moins d'un an encore, le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott rendait hommage à son Etat, qualifié d'"épicentre du développement de l'Intelligence artificielle (IA)". Désormais, alors qu'il est candidat à sa réélection, l'élu appelle à des mesures de fermeté contre les data centers, et il n'est pas le seul.

A travers le pays, les membres du "Grand Old Party" s'éloignent de la ligne pro-IA du président Donald Trump, alors que les élus démocrates surfent sur une vague d'opposition aux data centers à quelques semaines des élections de mi-mandat en novembre.

Des candidats républicains d'au moins cinq Etats, dont le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, ont adopté un discours plus critique vis-à-vis des data centers, proposant même des restrictions sur leur développement et créant une ligne de rupture dans le parti.

Ce débat "oppose les instincts de relance économique et la volonté de battre la Chine dans la course à l'IA à une réaction populiste liée au pouvoir d'achat", selon Brad Dayspring, stratège républicain chez Purple Strategies.

Le changement de ton est net au Texas, cet Etat conservateur, riche en pétrole et qui s'est réinventé ces dernières années pour devenir un haut-lieu de la tech.

Des terres immenses et une réglementation favorable aux entreprises ont attiré les géants de la tech comme SpaxeX

SPCX.O d'Elon Musk et Oracle ORCL.N .

Même dans cet Etat frontalier avec le Mexique, l'opinion publique s'est détournée des data centers, accusés d'être énergivores en électricité et en eau, de pollution lumineuse et de ne pas générer assez de rentrées fiscales ou d'emplois pour justifier les aides locales.

Seules 30% des personnes interrogées pour une étude d'opinion du Texas Politics Project en août soutenaient la présence des data centers.

Les géants du secteur essaient de contrer le scepticisme ambiant en dépensant plus de 300 millions de dollars avant les élections de mi-mandat, selon des registres électoraux, des déclarations d'entreprises et de comités, dans une campagne de séduction auprès du grand public.

Greg Abbott appelle à mettre en place de nouvelles régulations, demande la suppression des avantages fiscaux pour la construction de data centers et des restrictions sur leurs développements en zone rurale.

Un audit d'Etat qu'il a appelé de ses voeux le 3 août a de fait suspendu les autorisations de nouveaux raccordements au réseau électrique.

Le procureur général républicain Ken Paxton, impliqué dans une élection sénatoriale serrée, a également haussé le ton contre l'IA, dévoilant le mois dernier un projet qui permettra aux Etats-Unis de rester compétitifs tout en stoppant l'"impact négatif des data centers", selon son équipe de campagne.

La volte-face de Greg Abbott et Ken Paxton les place en position délicate vis-à-vis du président républicain Donald Trump. Ce dernier a averti dans une publication sur son réseau Truth Social que ceux qui combattent les data centers risqueraient de terminer "arriérés et pauvres".

Le Parti républicain minimise la fracture avec le locataire de la Maison blanche.

"Nous allons conseiller à nos candidats de faire ce qui est le mieux pour eux et leurs communautés", explique Natalie Baldassarre, attachée de presse nationale du Comité national républicain. "Il ne s'agit pas d'une approche unique valable pour tous."

COMBAT DE LA SAISON ÉLECTORALE

Le Texas, l'un des marchés les plus porteurs pour les géants de la tech, abrite notamment le campus phare Stargate d'OpenAI à Abilene.

Autrefois, pour Ken Paxton, les data centers étaient synonymes de création d'emplois et de croissance économique. En tant que sénateur du Texas, il a voté en 2013 en faveur d'un avantage fiscal qui a permis le développement des data centers dans le Texas.

En février, les conseillers locaux du comté de Hood ont sollicité l'avis de Ken Paxton afin de savoir s'ils disposaient de l'autorité légale nécessaire pour suspendre temporairement la construction de centres de données. Six mois plus tard, cette demande est toujours en attente, selon le site Internet du procureur général.

L'opposant démocrate James Talarico accuse Ken Paxton d'opportunisme politique.

"Il a peur que ses liens avec les entreprises de data centers lui fassent perdre l'élection, donc il tente un retournement de veste pathétique", a-t-il lancé dans un communiqué.

L'équipe de campagne du procureur général n'a pas répondu à ces critiques mais a accusé son rival d'avoir accepté l'argent des géants de la tech et d'avoir voté en faveur d'un allègement fiscal favorable aux data centers lorsqu'il était sénateur de l'Etat du Texas en 2023.

"C'est un hypocrite qui est acheté et payé par ses donateurs milliardaires des régions côtières", a tancé l'équipe de campagne de Ken Paxton.

Le fait que les deux candidats tentent de se présenter comme des populistes qui tiennent tête aux donateurs fortunés montre, selon les observateurs, à quel point la donne a changé.

Les Républicains notamment, qui se sont longtemps présentés comme les défenseurs du monde de l'entreprise, reconnaissent qu'"il est important de mettre de la distance avec les entreprises de la tech derrière ces data centers", fait remarquer David Karol, politologue à l'université du Maryland.

Opposée à Greg Abbott dans la course au poste de gouverneur, la démocrate Gina Hinojosa estime que les data centers sont devenus "le combat de cette saison électorale".

"Tout le monde sait que cette pause sur l'approbation de développements de nouveaux data centers se termine le 4 novembre, au lendemain de l'élection", a-t-elle déclaré dans une interview.

Eduardo Leal, attaché de presse de la campagne d’Abbott, a déclaré dans un communiqué que le gouverneur "a donné pour consigne aux autorités de régulation texanes de veiller à ce que les centres de données ne prélèvent pas l’eau dont les collectivités ont besoin ni l’électricité nécessaire au réseau texan (...), de réduire les coûts d’électricité pour les consommateurs et de financer leurs propres infrastructures électriques".

(Zhifan Liu pour la version française)