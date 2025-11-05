 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 104,05
-4,65%
Au moins trois morts et 11 blessés après l'accident d'un avion d'UPS dans le Kentucky, selon le gouverneur
05/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au moins trois personnes ont été tuées et 11 blessées après qu'un avion cargo gros porteur d'UPS

UPS.N se soit écrasé à Louisville, Kentucky, en déclenchant une énorme boule de feu peu après le décollage, a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, lors d'un point de presse.

"Nous pensons qu'il y a au moins trois morts. Je pense que ce chiffre va augmenter", a déclaré Andy Beshear.

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
93,270 USD NYSE -3,31%
