Au moins trois morts et 11 blessés après l'accident d'un avion d'UPS dans le Kentucky, selon le gouverneur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au moins trois personnes ont été tuées et 11 blessées après qu'un avion cargo gros porteur d'UPS

UPS.N se soit écrasé à Louisville, Kentucky, en déclenchant une énorme boule de feu peu après le décollage, a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, lors d'un point de presse.

"Nous pensons qu'il y a au moins trois morts. Je pense que ce chiffre va augmenter", a déclaré Andy Beshear.