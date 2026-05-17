Au moins quatre morts dans des attaques de drones d'ampleur sur la Russie

Au moins quatre personnes ont été tuées dans des attaques de drones ukrainiennes d'ampleur sur la Russie, ont annoncé dimanche les autorités russes.

Trois personnes ont été tuées dans la région de Moscou et une dans la région de Belgorod, selon les autorités.

Une femme est morte dans une attaque sur son domicile dans la ville de Khimki, au nord de Moscou, tandis qu'une équipe de secouristes s'affairait à retrouver une personne coincée dans les débris, a annoncé le gouverneur de la capitale russe Andreï Vorobyvov sur Telegram.

Deux hommes ont été tués dans le village de Pogorelki dans le district de Mytichchi, selon le gouverneur.

Le ministère russe de la Défense a rapporté que 556 drones ont été abattus à l'échelle du pays dans la nuit de samedi à dimanche.

Les défenses aériennes ont abattu 81 drones se dirigeant vers Moscou depuis minuit, a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant le maire moscovite Sergueï Sobyanin, constituant la plus grosse attaque sur la capitale russe en plus d'un an.

L'édile a ajouté que 12 personnes avaient été blessées près de l'entrée d'une raffinerie de Moscou.

La "technologie" des raffineries de pétrole de Moscou n'a pas été endommagée dans l'attaque nocturne, selon Sobyanin, qui précise que trois maisons ont été endommagées.

(Reportage de Vladimir Soldatkin; version française Zhifan Liu)