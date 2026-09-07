Au moins cinq morts dans le crash d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air à Miami

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* Cinq personnes ont trouvé la mort lorsqu'un avion d'Amazon Prime Air a dépassé la piste d'atterrissage et percuté des véhicules, selon les autorités.

* Cinq autres personnes ont été hospitalisées, dont trois dans un état critique, a indiqué le chef des pompiers.

* Le Boeing 767-300, exploité par 21 Air pour le compte d'Amazon, avait décollé de Porto Rico

* Les vols ont repris dimanche soir.

* Miami est le troisième aéroport le plus fréquenté des États-Unis en termes de fret

(Mise à jour de la situation de l'aéroport au paragraphe 6, contexte aux paragraphes 16 à 18)

par Bianca Flowers et Stephen Culp

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort dimanche lorsqu'un avion-cargo d'Amazon Prime Air a dépassé la piste et s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport international de Miami, ont indiqué les autorités locales.

Le vol Prime Air 7598 a dépassé la piste diagonale de l'aéroport peu avant 14 h EDT (18 h 00 GMT) et a percuté plusieurs véhicules au sol, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse dimanche après-midi.

Cinq personnes ont également été blessées dans l'accident, dont trois se trouvent dans un état critique, a déclaré Ray Jadallah, chef des pompiers de Miami-Dade. Au moins deux personnes ont été coincées dans des véhicules percutés par l'avion, tandis que le pilote et le copilote se sont retrouvés coincés à l'intérieur de l'appareil à la suite de l'accident, a précisé M. Jadallah.

Les autorités n’ont pas souhaité révéler l’identité des victimes.

Plus de 60 unités de secours et environ 200 personnes sont intervenues sur les lieux de l’incident, a indiqué le service d’incendie et de secours de Miami-Dade dans un communiqué. En fin d’après-midi, les équipes d’urgence s’occupaient toujours d’une fuite de carburant provenant de l’appareil, a précisé M. Jadallah.

Bien que l’aéroport ait suspendu tous les vols immédiatement après l’accident, ceux-ci avaient repris dimanche soir.

L'avion, qui avait décollé de San Juan, à Porto Rico, était un Boeing BA.N 767-300, un avion-cargo âgé de 32 ans, qui avait servi d'avion de ligne pour diverses compagnies aériennes de 1994 à 2015, selon le service de suivi des vols Flightradar24.

La compagnie aérienne de fret 21 Air exploitait cet appareil pour le compte d’Amazon, a indiqué un porte-parole d’Amazon dans un communiqué.

"Nous sommes bouleversés par l’accident survenu aujourd’hui à Miami impliquant l’un de nos appareils", a déclaré 21 Air sur son site web. "Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie."

Des photos prises par Reuters après l'accident montraient l'avion avec le nez au sol et la queue relevée. Le côté droit de l'appareil présentait ce qui semblait être des traces de brûlures.

Flightradar24 a indiqué que l’avion volait à une vitesse de 112 nœuds (soit 129 mph) lorsqu’il est sorti de la piste utilisable.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), chargé d’enquêter sur les accidents de l’aviation civile aux États-Unis, a déclaré avoir dépêché une équipe dirigée par sa présidente, Jennifer Homendy, pour enquêter sur l’accident et tiendrait sa première conférence de presse à Miami lundi.

Amazon continue de rassembler des informations sur les circonstances de l’accident, a déclaré Kelly Nantel, porte-parole de la société. "Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les responsables locaux pour comprendre exactement ce qui s’est passé", a déclaré Mme Nantel dans un communiqué. "À l’heure actuelle, notre priorité absolue est la sécurité, le bien-être et la prise en charge de toutes les personnes concernées."

Boeing et 21 Air ont déclaré qu’ils apporteraient leur soutien aux enquêtes menées par les autorités sur cet accident.

L’incident de dimanche n’est pas la première fois qu’un avion d’Amazon Prime Air est impliqué dans un accident mortel. En février 2019, le vol Atlas Air 3591, un avion-cargo Boeing 767-300 opérant pour le compte d’Amazon Prime Air entre Miami et Houston, est entré en descente rapide et s’est écrasé dans la baie de Trinity, au Texas. Les trois personnes à bord ont trouvé la mort.

Miami, plaque tournante majeure du commerce avec l’Amérique latine, est le troisième aéroport de fret le plus fréquenté des États-Unis après Anchorage en Alaska et Louisville dans le Kentucky, selon le Conseil international des aéroports.

Les expéditions de fret ont totalisé près de 3,5 millions de tonnes métriques l'année dernière et le trafic passagers a atteint 55,3 millions, ce qui en fait le huitième aéroport le plus fréquenté du pays, selon les chiffres communiqués par l'aéroport en juin.

En novembre, un avion-cargo de UPS s'est écrasé peu après son décollage dans le Kentucky, tuant 15 personnes, dont trois membres d'équipage et 12 au sol.