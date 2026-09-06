Au moins 5 morts dans le crash d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air à Miami

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(Mise à jour avec le nombre de décès et des précisions sur les horaires dans les paragraphes 1 à 2 et 4)

par Bianca Flowers et Stephen Culp

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort dimanchelorsqu'un avion-cargo d'Amazon Prime Air a dépassé la piste et s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport international de Miami, entraînant la fermeture de toutes les pistes et voies de circulation, ont indiqué les autorités locales .

Le vol Prime Air 7598 a dépassé la piste diagonale de l'aéroport peu avant 14h EDT (18h00 GMT) et a percuté plusieurs véhicules au sol, ont déclaré les autorités lors d'une conférence de presse dimanche après-midi.

Amazon et le département de l’aviation de Miami-Dade avaient auparavant confirmé qu’un incident s’était produit alors que l’avion tentait d’atterrir.

Cinq personnes ont également été blessées dans l'accident, dont trois se trouvent dans un état critique, ont précisé les autorités.

Toutes les pistes et voies de circulation de l’aéroport de Miami ont été fermées à partir de 15h (heure de l’Est). Les voyageurs doivent “s’attendre à des retards importants et à d’éventuelles annulations”, a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, dans un message publié sur X.

La radio publique nationale (NPR), citant les pompiers de Miami-Dade, a fait état de “plusieurs blessés” suite à cet incident.

L'avion était un Boeing 767-300 qui avait décollé de San Juan, à Porto Rico, selon l'Administration fédérale de l'aviation (FAA). La compagnie de fret 21 Air exploitait cet appareil pour le compte d'Amazon, a précisé un porte-parole d'Amazon dans un communiqué.

La compagnie aérienne de fret n’a pas immédiatement répondu à un e-mail lui demandant de commenter l’incident.

Des photos de Reuters prises après l'accident montraient l'avion avec le nez au sol et la queue relevée. Le côté droit de l'appareil présentait ce qui semblait être des traces de brûlure.

Amazon continue de rassembler des informations sur les circonstances de l’accident, a déclaré Kelly Nantel, porte-parole de l’entreprise. “Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les responsables locaux pour comprendre exactement ce qui s’est passé”, a déclaré Mme Nantel dans un communiqué. “À l’heure actuelle, notre priorité absolue est la sécurité, le bien-être et la prise en charge de toutes les personnes concernées.”

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a indiqué qu’elle mènerait une enquête sur cet accident.