Au moins 13 morts après une attaque de drones ukrainiens au Tatarstan, selon les autorités

(Actualisé avec annonce de victimes ouzbèkes au paragraphe 2)

Au moins 13 personnes ont été tuées, dont un enfant, et 39 autres blessées lors d'une attaque de drones ukrainiens dans la ville russe de Nijnekamsk, dans la région du Tatarstan, ont déclaré lundi les autorités.

Sept ressortissants ouzbeks ont péri lors de cette attaque, a déclaré le consulat ouzbek de la ville russe de Kazan, sans donner davantage de détails.

Le maire de la ville, Radmir Beliaïev, a précisé sur Telegram que des cibles industrielles et civiles non précisées ont été touchées lors de l'attaque. Selon les médias russes, l'importante raffinerie TANECO de Tatneft a été frappée.

La raffinerie, qui a traité 17 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, a déjà été touchée par l'Ukraine début juin.

Les enquêteurs russes ont déclaré avoir ouvert une enquête pénale sur ce qu'ils ont qualifié d'attentat terroriste, affirmant dans un communiqué que l'Ukraine avait frappé des zones résidentielles et qu'un enfant figurait parmi les civils tués.

Roustam Minnikhanov, le chef de la région du Tatarstan, a décrété une période de deuil après l'attaque de lundi, a déclaré Radmir Beliaïev.

L'Ukraine a intensifié ses frappes contre les raffineries de pétrole russes ces derniers mois, provoquant ces pénuries de carburant des certaines régions du pays.

L'armée ukrainienne a confirmé avoir ciblé dans la nuit la raffinerie TANECO, précisant qu'un incendie avait été signalé sur le site.

Dimanche, les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir perpétré des attaques meurtrières. Trois personnes ont péri lors d'une attaque dans la ville ukrainienne de Kharkiv, tandis que les autorités de Belgorod, en Russie, ont fait état de six morts après une attaque de drone ukrainien.

Les deux camps nient prendre pour cible les civils.

(Rédigé par Gleb Stolyarov; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)