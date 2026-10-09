Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent après dix ans à sa direction artistique

Le styliste belge Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent après une décennie en tant que directeur artistique de la prestigieuse maison de mode détenue par Kering PRTP.PA , a annoncé vendredi Kering.

Nommé en 2016 pour succéder à Hedi Slimane, Anthony Vaccarello a fait de la maison de couture française un acteur mondial de premier plan, porté par une forte demande en Chine. Les ventes annuelles ont dépassé les trois milliards d'euros en 2023, avant de ralentir dans un contexte de repli plus général du secteur.

Kering a précisé qu'un nouveau directeur artistique serait prochainement nommé. Le groupe, dont l'action recule de 31% depuis janvier, publiera ses ventes du troisième trimestre le 22 octobre.

Avec des défilés organisés devant une tour Eiffel illuminée, Anthony Vaccarello s'est attaché à préserver l'identité parisienne de la marque tout en élargissant son rayonnement. Saint Laurent s'est notamment diversifié dans la production cinématographique, avec le film "Emilia Pérez", primé à Cannes.

Saint Laurent était la dernière grande marque de Kering à ne pas avoir changé de directeur artistique, malgré le ralentissement du secteur du luxe, qui a déjà entraîné des remaniements créatifs chez Gucci, Balenciaga et Bottega Veneta.

Le départ du styliste intervient alors que le directeur général de Kering, Luca de Meo, a entrepris une refonte de la maison mère de Gucci, affectée par plusieurs années de déclin des ventes. La reconquête du marché chinois figure parmi ses priorités.

Le chiffre d'affaires de Saint Laurent a reculé de 9% en 2024 puis de 6% en 2025, avant de se stabiliser globalement cette année, a précisé Kering.

(Rédigé par Elena Smirnova et Tassilo Hummel, édité par Benoit Van Overstraeten)