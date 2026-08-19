Au-delà des marathons et des sauts périlleux arrière, les robots chinois doivent faire leurs preuves sur le plan commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise d'un article initialement publié mardi en fin d'après-midi)

* À Pékin, les événements mettent l’accent non plus sur le spectacle robotique, mais sur les applications pratiques

* La World Robot Conference s'ouvre le jour même de l'entrée en Bourse d'Unitree à Shanghai

* Les “Humanoid Games” étendent la compétition aux tâches industrielles, commerciales et de services

* Le secteur reste confronté à des interrogations concernant la fiabilité, le coût et la demande

par Eduardo Baptista et Laurie Chen

Ces deux dernières années, les fabricants chinois de robots humanoïdes ont ébloui les investisseurs avec des machines capables de faire du breakdance, de donner des coups de poing et même d’établir des records de marathon. Cette semaine à Pékin, ils doivent relever un défi plus difficile: prouver que leurs inventions peuvent fonctionner de manière fiable et générer de la valeur économique.

Plus de 300 entreprises sont attendues à la Conférence mondiale sur la robotique, qui se tiendra de mercredi à dimanche. Selon les autorités de Pékin, elles présenteront plus de 2.000 expositions et lanceront plus de 150 produits. La conférence coïncide avec l’entrée en Bourse à Shanghai d’Unitree, l’un des plus grands fabricants mondiaux de robots humanoïdes en termes de chiffre d’affaires, après une introduction en Bourse qui a été sursouscrite plus de 8.000 fois par les investisseurs particuliers.

Le fondateur d’Unitree, Wang Xingxing, prendra la parole jeudi lors du forum principal de la conférence pour évoquer la prochaine décennie de l’industrie des robots humanoïdes, selon le gouvernement municipal de Pékin.

Cet événement intervient alors que l’enthousiasme des investisseurs pour les humanoïdes chinois atteint de nouveaux sommets, mais le débat passe désormais des démonstrations virales à la réalité commerciale. Les investisseurs et les clients jugent de plus en plus les robots non pas à l’aune de la spectaculaire nature de leurs mouvements, mais en fonction de leur productivité, du niveau de supervision humaine dont ils ont besoin et de leur capacité à générer un retour sur investissement.

Bien que les robots en Chine commencent à remplacer les travailleurs humains dans des applications de niche telles que la livraison de repas dans les hôtels et sur certaines chaînes de montage, leur adoption à grande échelle dans tous les secteurs, au-delà de projets pilotes limités, n’a pas encore eu lieu.

DES DÉMONSTRATIONS AU DÉPLOIEMENT Certains acteurs du secteur estiment que ce tournant se fait attendre depuis trop longtemps. Lumos Robotics, une start-up soutenue par Mitsubishi Electric et présente au WRC, a orienté son robot MOS vers l’inspection industrielle et la manutention plutôt que vers des applications domestiques ou de divertissement.

Son directeur général, Yu Chao, a déclaré à Reuters que les entreprises les plus menacées dans le secteur très concurrentiel de l’IA incarnée en Chine étaient celles qui développaient des corps de robots, des modèles ou des données de manière isolée, sans valider leur technologie dans des applications concrètes.

Pour Yu, la sélection qui s’opérera à terme se résumera à une question simple: un robot peut-il créer de la valeur pour un client? Les entreprises qui n’y parviennent pas, a-t-il déclaré, “seront éliminées”.

Georg Stieler, analyste en robotique qui conseille des entreprises industrielles en Chine, estime que 50 % à 70 % des robots humanoïdes produits cette année pourraient se retrouver dans des “usines à données”, où ils sont utilisés pour collecter des données d’entraînement plutôt que d’effectuer un travail productif pour des clients payants.

Guotai Securities, une société de courtage chinoise, estime qu’un humanoïde industriel devrait coûter environ 160.000 yuans, entretien compris, pour être rentabilisé en deux ans par rapport à un travailleur gagnant 80.000 yuans par an.

En réalité, ces robots coûtent généralement entre 300.000 et 500.000 yuans, selon le groupe de réflexion MERICS, basé à Berlin.

LES JEUX DE ROBOTS TESTENT LES CAPACITÉS DE TRAVAIL

Certaines des affirmations du secteur seront soumises à un test plus public à partir de samedi.

Les World Humanoid Robot Games, qui se dérouleront du 22 au 26 août à l’Oval national de patinage de vitesse de Pékin, associeront des courses, des matchs de football et des combats qui feront la une des journaux à un nombre croissant d’épreuves conçues autour de tâches professionnelles réelles.

Les programmes officiels prévoient des scénarios en usine, à l’hôtel et à domicile, les organisateurs exigeant que, dans certaines épreuves, les robots effectuent des tâches longues et continues dans des environnements complexes.

Le programme de la compétition, examiné par Reuters, comprend l’emballage et l’entreposage, l’assemblage industriel et l’alimentation en matériaux, les services de vente au détail et de bureau, la recharge de véhicules électriques, ainsi que des tâches nécessitant de la dextérité, telles que le raccordement de câbles et l’utilisation d’outils.

Contrairement à un sprint ou à une chorégraphie, ces tâches permettent de vérifier si les robots sont capables d’identifier des objets inconnus, de les manipuler de manière répétée, de se remettre de leurs erreurs et de mener à bien des missions sans l’intervention d’ingénieurs.

UN PROBLÈME MONDIAL

Le défi consistant à transformer des démonstrations impressionnantes en produits économiquement viables ne se limite pas à la Chine.

Aux États-Unis, Jerry Wang, directeur général d’AIxCrypto Holdings, a récemment lancé RoboShare, une plateforme conçue pour permettre aux entreprises de louer des robots à la tâche plutôt que de les acheter directement.

Selon M. Wang, l’un des principaux freins actuels n’est pas lié aux robots eux-mêmes, mais à l’écosystème qui les entoure. Les opérateurs qualifiés restent rares, tandis que les coûts de transport, de déploiement et de maintenance peuvent rendre le recours à la main-d’œuvre robotisée peu rentable.

La géopolitique ajoute une couche supplémentaire d’incertitude. En juillet, la Commission fédérale des communications (FCC) américaine a restreint les autorisations d’importation de nouveaux équipements pour les dispositifs robotiques avancés de fabrication étrangère, ce qui a affecté des entreprises telles qu’Unitree, bien que les modèles déjà autorisés puissent toujours être vendus.

Le cabinet d’études technologiques IDC estime que la Chine représente 82 % des livraisons mondiales d’humanoïdes. Selon son scénario le plus pessimiste concernant les restrictions américaines, les ventes d’humanoïdes aux États-Unis seraient inférieures de 58 % à ses prévisions de référence antérieures d’ici 2030.