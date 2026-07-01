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Au Danemark, les nouvelles immatriculations de Tesla ont augmenté de 39 % en juin
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 08:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Danemark ont augmenté de 39 % en juin par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 778 véhicules, selon les données publiées mercredi par bilstatistik.dk.

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