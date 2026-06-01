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Au Danemark, les immatriculations de Tesla ont bondi de 136% en mai par rapport à la même période l'année dernière
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 08:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Danemark ont bondi de 136% en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1.750 véhicules, selon les données publiées lundi par bilstatistik.dk.

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