Au Danemark, les immatriculations de Tesla ont bondi de 136% en mai par rapport à la même période l'année dernière

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Danemark ont bondi de 136% en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1.750 véhicules, selon les données publiées lundi par bilstatistik.dk.