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Attaque mortelle de drones ukrainiens au Tatarstan, dit un responsable russe
information fournie par Reuters•10/08/2026 à 07:57
Des drones ukrainiens ont frappé
des cibles industrielles et civiles dans la ville russe de
Nijnekamsk, dans la région du Tatarstan, faisant plusieurs
morts, a déclaré le maire de la ville, Radmir Beliaïev, sur
Telegram.
Nijnekamsk abrite une importante raffinerie de pétrole.
information fournie par Café de la Bourse•10.08.2026•09:21•
Les matières premières occupent une place particulière dans l'univers de l'investissement. Longtemps réservées aux investisseurs institutionnels et aux traders professionnels, elles sont aujourd'hui accessibles au plus grand nombre grâce aux ETF, ETC et autres ...
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