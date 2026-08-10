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Attaque mortelle de drones ukrainiens au Tatarstan, dit un responsable russe
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 07:57
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Des drones ukrainiens ont frappé des cibles industrielles et civiles dans la ville russe de Nijnekamsk, dans la région du Tatarstan, faisant plusieurs morts, a déclaré le maire de la ville, Radmir Beliaïev, sur Telegram.

Nijnekamsk abrite une importante raffinerie de pétrole.

(Reuters; version française Etienne Breban)

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